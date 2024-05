A Cervejaria Brusque, localizada no bairro Santa Terezinha, teve duas de suas amostras premiadas no Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau, em março deste ano. A Pilsen da marca conquistou a medalha de bronze, enquanto a Hop Lager brilhou com a medalha de ouro, sendo considerada a melhor do estilo no país.

Esta foi a segunda vez que a cervejaria, fundada em 2019, enviou amostras para o concurso mais concorrido do Brasil. Para os sócios proprietários brusquenses, Vitor Guilherme Ristow e Diego Custodio, a premiação acabou virando um marco na empresa. O desafio para o futuro agora é outro: tentar se manter no pódio nos próximos concursos e, quem sabe, conquistar novas medalhas em outros estilos.

“Enviamos sete estilos e quatro avançaram para as fases finais. Nossa Ipa não chegou ao pódio por pouco. Ganhar uma premiação como essa é fantástico. Mostra que estamos no caminho certo. Ter a terceira melhor Pilsen do Brasil e a melhor Hop Lager no catálogo é um feito inédito, especialmente para uma cervejaria brusquense. Queremos mostrar que a Cervejaria Brusque resgata a tradição com cervejas de qualidade, e que estamos construindo uma história de sucesso”, conta Vitor.