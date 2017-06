Tradicional festa da paróquia São Luis Gonzaga acontece neste fim de semana

A primeira paróquia constituída em Brusque – a matriz São Luis Gonzaga – está em festa neste fim de semana. De hoje até domingo, 25, as famílias da comunidade se encontram para celebrar a fé e a amizade. São esperados para o evento entre 4 e 5 mil pessoas nos três dias de festividades.

O motivo principal da tradicional festa é o padroeiro São Luis Gonzaga, que é comemorado no dia 21 de junho. Além disso, a confraternização e a união também são celebradas. O trabalho dos festeiros e dos voluntários, que ultrapassam 200 pessoas, tem uma meta. Segundo o pároco da matriz, padre Magnos José Baron Caneppele, neste ano os recursos arrecadados serão destinados para a manutenção da paróquia e das pastorais, mas sobretudo, para o início da reforma do auditório, que fica aos fundos da igreja.

O padre conta que as festividades de maior destaque ocorrem a partir de hoje, no entanto, desde o dia 18 aconteceram os trabalhos espirituais, onde durante as noites havia a Semana de Oração de São Luis Gonzaga, com missas e orações. “Rezamos pelas famílias, pelo trabalho, empresas, jovens e filhos”, diz.

A motivação religiosa é o que norteia a festa, porém, também acontece a venda de polenta com galinha, a partir das 18h30 de hoje, onde há animação do cantor César Santoro. Amanhã o prato principal será pirão com linguiça e o show musical fica por conta de Raiz e Sertão e Tabony. No domingo, 25, haverá missa com os festeiros a partir das 9h30, venda de prato quente a partir das 11h e apresentação musical da banda G13. Em todos os dias haverá churrasco, pinhão, quentão, cachorro-quente e roda da fortuna.

“Celebramos um momento muito bonito, de unidade, onde as famílias se encontram para conversar e partilhar. Fica o nosso convite para que a população prestigie nossa festa e vivam um momento especial em família”, diz o pároco da paróquia São Luis Gonzaga.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

18h30

Venda de polenta com galinha e serviço completo de bar

Animação: César Santoro

19h

Semana de Oração com São Luis Gonzaga

Missa em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus com a presença do arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck

Amanhã

19h

Semana de Oração com São Luis Gonzaga

Missa sertaneja

A partir das 20h

Pirão com linguiça e serviço completo de bar

Animação: Raiz e Sertão e Tabony.

Domingo, 25

A partir das 11h

Prato quente e serviço completo de bar

Animação: Banda G13