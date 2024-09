A Transportes ADRE comemorou, em setembro, 30 anos de uma história rica em crescimento, dedicação e excelência. Desde 1994, a empresa brusquense se consolida no mercado com estrutura própria de ponta e serviços seguros e pontuais no transporte de cargas. Tem a confiança dos clientes e parceiros em diversos cantos do país.

Hoje a sede da Transportes Adre é localizada em um terreno de 5 mil metros quadrados, com galpão de 1,2 mil m². A empresa possui posto de abastecimento e oficina próprios para sua frota. São 30 veículos, de caminhonetes a carretas, à disposição do transporte de cargas fracionadas e cargas lotação. Uma filial da empresa está localizada em Itajaí, na rua Itaipava, 2500.

A segurança, a pontualidade e a credibilidade construídas pela Transportes ADRE ao longo das três décadas foram fundamentais para construir parcerias de sucesso. No transporte de cargas fracionadas, a marca é integrante do Grupo Coopex, que atende 100% dos três estados do Sul.