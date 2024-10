Último fim de semana da Fenarreco: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Último fim de semana da Fenarreco

A 37ª edição da Fenarreco chega ao fim neste fim de semana. A entrada é gratuita em todos os dias, e os portões abrem às 11h a partir desta sexta-feira, 11. O evento conta com várias atrações culturais, brincadeiras e opções gastronômicas.

2. Café com bingo em Guabiruba

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba promove mais uma edição do tradicional Café com Bingo neste sábado, 19. A ação ocorrerá na instituição, localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro do município, a partir das 13h. O valor da cartela do bingo será vendido por R$ 2 cada. Já o valor do cartão para adulto é R$ 38 e R$ 19 para crianças, de 6 a 12 anos. O pagamento é apenas em dinheiro.

3. Super Sábado no Dom Joaquim

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), por meio do Núcleo de Dom Joaquim, promove neste sábado, 19, mais uma edição do Super Sábado. O evento, semelhante às edições do Sábado Fácil, acontece neste dia exclusivamente no bairro, das 8h às 13h, com diversas ações para adultos e crianças, no pátio da paróquia Santa Catarina. Na oportunidade o público poderá conferir serviços como atividades educativas, brinquedos recreativos, vacinação, sorteios de brindes das empresas nucleadas, apresentação musical e trenzinho.

4. Aniversário do Container

O Container Garden Bar celebra 11 anos com um evento especial neste sábado, 19. A festa inicia às 15h30 e conta com várias atrações musicais: Edson e Geison, Cesinha e Dj Alysson Busquirolli. Os ingressos custam R$ 20 (masculino) e R$ 15 (feminino) no aplicativo Pedidos 10. Mais informações e reservas pelo 47 99623-3891.

5. Festa eletrônica

Duas décadas após sua estreia, a Playlab está de volta para um evento neste sábado, 19, no Beira Rio Clube, no Centro de Brusque. Os DJs Holz, Szpoganicz, Tiago Emílio, Fabrício e Marcel Coelho + Veltk comandam a festa, que inicia às 16h, apresentando as novas tendências do cenário eletrônico atual. Os ingressos estão à venda na plataforma One Ticket, com o valor de R$ 50 (masculino) e R$ 25 (feminino) + taxas.

6. Audiopeça da Fenarreco

O Trama Grupo de Teatro, de Brusque, apresenta a audiopeça de ficção Fenarreco Love Story, criada e dirigida pelo artista brusquense Everton Girardi. O lançamento será na sexta-feira, 18, em três sessões gratuitas: a primeira às 9h, a segunda às 18h45 e a terceira às 20h, todas na sala de teatro da Fundação Cultural de Brusque, que estará ambientada a caráter para a ocasião. A classificação indicativa é livre. Após a estreia, a audiopeça será postada em plataformas digitais como Soundcloud e Spotify.

7. Bingo

O CEI Raio de Sol I realiza neste sábado, 19, a partir das 14h um bingo, que acontece na Quadra Esportiva da unidade, que fica na rua Nova Trento, no bairro Azambuja, perto da panificadora Sauer. O evento terá muitos prêmios e venda de deliciosos lanches. Um combo com seis cartelas custa R$ 30 e dá direito a 20 rodadas de bingo.

