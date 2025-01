Há muitas maneiras de ganhar dinheiro, mas há poucas maneiras de ganhar dinheiro rapidamente. Ganhar dinheiro com dinheiro através do DDB Miner é uma delas.

Finanças é uma indústria que usa dinheiro para ganhar dinheiro. Finanças e bolhas são como irmãs gêmeas. Onde há produtos financeiros, há bolhas. Aos olhos das pessoas comuns, bolhas são riscos, então as pessoas comuns sempre sentem que as finanças estão longe delas. Mas para os jogadores financeiros, bolhas são oportunidades. Eles nadarão nas bolhas e obterão enormes lucros com elas.

Se você deixa alguém que é bom em ganhar dinheiro com bolhas trabalhar para você, você também não tem a capacidade de “ganhar dinheiro com dinheiro”?

O negócio inovador da DDB Miner permite que todos “ganhem dinheiro com dinheiro” (não apenas os ricos). Da DDB Miner torna “ganhar dinheiro com dinheiro” ao alcance (não apenas para os ricos). Contanto que você esteja disposto, O DDB Miner pode ajudar você a começar a jornada de “ganhar dinheiro com dinheiro” com apenas US$ 100.

Quem é DDB Miner ?

DDB Miner É o maior fabricante de máquinas de mineração de Bitcoin do mundo. Foi fundada em março de 2017 e tem sede em Birmingham, West Midlands, Reino Unido, com mais de 9 milhões de membros em todo o mundo. Desde sua criação, a empresa tem se concentrado no negócio de mineração de Bitcoin. Atualmente, a empresa não só tem a tecnologia de mineração de Bitcoin mais avançada do mundo, mas também implanta as maiores instalações de poder de computação do mundo. De acordo com as estatísticas, a empresa contribui com cerca de 4,3% da taxa de hash global.

Como o DDB Miner garante retornos aos participantes?

DDB Miner Por meio de contratos inovadores de poder de computação , recebeu quase US$ 8 bilhões em fundos de investimento de mais de 9 milhões de pessoas ao redor do mundo. Esses fundos são usados pelo DDB Miner para implantar poder de computação de Bitcoin e tecnologia de mineração de Bitcoin, criando assim o maior sistema de poder de computação de Bitcoin do mundo do DDB Miner. Os dados mostram que o DDB Miner atualmente contribui com cerca de 4,3% da taxa de hash global.

De acordo com a eficiência atual de 6,5 bitcoins produzidos a cada 10 minutos no mundo Bitcoin, o DDB Miner pode ganhar 0,2275 bitcoins a cada 10 minutos. Ao preço de cerca de US$ 100.000 por bitcoin, é equivalente a cerca de US$ 22.750 em dinheiro, e pode ganhar US$ 546.000 em 24 horas. Esta é a velocidade incrível com que o DDB Miner ganha dinheiro todos os dias. Esta é a garantia da taxa de retorno para os participantes.

Quanto custa para deixar o DDB Miner ajudar você a ganhar dinheiro?

Você pode ganhar dinheiro apenas registrando-se. Você receberá $ 12 ao registrar-se , e também pode obter 4,17% de renda de juros diários ao fazer login todos os dias. Compre contratos para retornos maiores. A DDBMiner lançou uma variedade de contratos de poder de computação com uma taxa de juros diária de até 3%.

Por exemplo, os seguintes contratos pagam juros diariamente:

Nome do Projeto Quantia Dias Taxa de juros diária Renda total Poder de computação gratuito BTC [recompensas diárias de login] $12 1 4,17% $ 12,5 Novatos em BTC Experiência Hashrate $ 100 2 3% $ 106 Poder de computação básico LTC $ 500 5 1,25% $ 531,25 BTC – Avançado Poder de computação $ 5000 30 1,5% $ 7250 BTC – Avançado Poder de computação $ 10000 50 1,7% $ 18500

(O valor do poder de computação do contrato é diferente, o valor e o período do investimento são diferentes, e a renda também é diferente. Faça login no site oficial do DDB Miner para visualizar mais contratos)

Exemplo de investimento: Com um investimento de USD 10.000, você pode comprar um contrato MICROBT WhatsMiner M63S no valor de USD 10.000, com um período de 50 dias e uma taxa de juros diária de 1,70%.

A quantidade de renda passiva que você pode obter todos os dias após a compra = US$ 10.000*1,70%=US$ 170.

Seu principal e lucro após 50 dias=$10.000+$170*50=$10.000+$8.500=$18.500

Quer ganhar mais?

O DDB Miner também tem outra maneira de ganhar dinheiro: Programa de Afiliados.

Convide seus amigos para ganhar dinheiro no DDB Miner e você poderá receber uma recompensa em dinheiro de 3% do investimento deles;

Se seus amigos convidarem os amigos deles para investir novamente, você também poderá receber um bônus em dinheiro de 1,5% do valor do investimento deles.

Por exemplo, se você convidar alguns amigos para ganhar dinheiro no DDB Miner e eles investirem $300.000, você receberá uma recompensa em dinheiro de $9.000. Se seus amigos convidarem mais pessoas e elas investirem $100.000, você também receberá uma recompensa em dinheiro de $1.500.

Se você quiser participar do nosso negócio lucrativo e saber mais detalhes, visite nosso site oficial: https://ddbminer.com

Opere ou baixe nosso aplicativo móvel no Google Play ou na Apple Store.