O Brasil não teve o melhor início de sua campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo da CONMEBOL para o torneio de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Após os quatro primeiros jogos, a Seleção está atualmente em terceiro lugar na classificação e já cinco pontos atrás da rival Argentina.

Ainda é muito cedo no processo de qualificação e, pela primeira vez, a América do Sul terá seis representantes na Copa do Mundo de 2026 – que será ampliada para 48 equipes.

Portanto, o Brasil não deve ter muitas preocupações nesse estágio. No entanto, a seleção ainda quer se apresentar melhor – a começar pelos jogos contra a Colômbia e a Argentina em novembro.

Enquanto esperamos para ver se a equipe de Fernando Diniz consegue se recuperar nesses jogos, vamos dar uma olhada nos quatro jogos do Brasil até agora.

Brasil 5 x 1 Bolívia

A Seleção enfrentou a Bolívia no primeiro jogo das eliminatórias e a previsão era de que venceria facilmente esse confronto com aqueles que buscavam uma aposta na Betfair .

E foi o que aconteceu. Neymar perdeu um pênalti para dar ao Brasil a liderança aos 17 minutos, mas Rodrygo, do Real Madrid, compensou quando abriu o placar menos de 10 minutos depois.

Neymar deu a Raphinha, do Barcelona, o passe para o segundo gol do Brasil no início do segundo tempo, e Rodygo fez o terceiro logo em seguida.

Neymar finalmente marcou o gol aos 61 minutos do segundo tempo, tornando-se o novo artilheiro do Brasil, à frente de Pelé.

Victor Abrego descontou para a Bolívia aos 78 minutos, mas Neymar marcou novamente nos acréscimos para fazer 5 a 1.

Peru 0 x 1 Brasil

O segundo jogo do Brasil contra o Peru não foi tão simples, mas um gol de Marquinhos no final garantiu os três pontos para a Seleção.

O Brasil teve dois gols anulados no primeiro tempo, com um impedimento no início do jogo anulando o gol de Raphinha aos 15 minutos, e o gol de Richarlison pouco depois foi anulado após sete minutos de verificação do VAR.

Isso pareceu tirar um pouco da confiança do Brasil, e o Peru começou o segundo tempo melhor do que as duas equipes. No entanto, a Seleção logo voltou ao jogo e começou a causar problemas à defesa anfitriã.

Quando parecia que o Peru tinha feito o suficiente para conquistar um ponto, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, marcou de cabeça o gol da vitória aos 90 minutos.

Brasil 1 x 1 Venezuela

O Brasil esteve abaixo da média novamente em seu terceiro jogo contra a Venezuela, não conseguindo colocar a partida fora do alcance dos visitantes e tendo que se contentar com um mero ponto.

A Seleção começou devagar na Arena Pantanal, e La Vinotinto frustrou tanto os jogadores quanto os torcedores brasileiros no primeiro tempo.

No entanto, os anfitriões começaram o segundo tempo com mais ânimo, e Gabriel, do Arsenal, marcou de cabeça o primeiro gol do jogo em um escanteio cobrado por Neymar aos 50 minutos.

O Brasil pressionou em busca do segundo gol, com Rodrygo acertando a trave, antes de Vinicius Junior ter um gol anulado pelo VAR por impedimento.

Aqueles que aposta de futebol e previram a vitória do Brasil sofreram um grande choque quando Eduard Bello marcou o gol de empate da Venezuela aos 85 minutos do segundo tempo.

A vitória pôs fim a uma série de 10 derrotas consecutivas fora de casa para La Vinontino nas eliminatórias para a Copa do Mundo e foi apenas a segunda vez na história das eliminatórias que o país evitou a derrota contra o Brasil.

Uruguai 2 x 0 Brasil

A invencibilidade de oito anos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 18 jogos sem derrota, foi encerrada pelo Uruguai em Montevidéu, com a Celeste conquistando sua primeira vitória sobre a Seleção desde 2001.

A torcida da casa criou um ambiente hostil dentro do estádio e, depois de um primeiro tempo cauteloso, o atacante Darwin Nunez, do Liverpool, deu ao Uruguai a liderança no placar no início do segundo tempo.

Neymar também saiu lesionado nos primeiros 45 minutos, o que parecia atormentar o ataque do Brasil no segundo tempo, e Nicolas de la Cruz fez com que os uruguaios pagassem com um chute de longe para dar à equipe de Marcelo Bielsa uma vitória histórica.