Com a 24ª temporada do Big Brother Brasil se aproximando rapidamente do fim, todos estão atentos para descobrir quem será coroado como o último vencedor do programa. Com mais de duas décadas de transmissão, o programa produziu uma gama diversificada de participantes vencedores, muitos dos quais seguiram carreiras de sucesso.

Enquanto esperamos para ver quem sairá vitorioso na final ao vivo de abril, vamos dar uma olhada em alguns dos vencedores anteriores. É uma mistura de gênios estratégicos e favoritos dos fãs que conquistaram o público.

Kleber Bambam (1ª Temporada)

Ninguém sabia o que esperar da primeira temporada do Big Brother Brasil, em 2002. Foi Kleber Bambam (também conhecido como Kleber de Paula) quem saiu da casa como o primeiro vencedor.

Kleber foi um jogador estratégico que estabeleceu fortes vínculos sociais com os outros participantes da casa, o que o ajudou a conquistar o título. Sua personalidade marcante conquistou o coração do público e fez de Kleber um primeiro vencedor memorável do programa.

Dhomini Ferreira (3ª Temporada)

Na terceira temporada, Dhomini Ferreira foi o vencedor por pouco, com 51% dos votos, derrotando Elena Silva. Outro jogador estratégico, Dhomini enfrentou os desafios da casa com facilidade e provou ser um competidor formidável que atraiu o apoio de muitos fãs.

Graças à sua perspicácia e capacidade de formar alianças, Dhomini garantiu seu lugar na final e levou a coroa para casa.

Jean Wyllys (5ª temporada)

Possivelmente o nome mais famoso a sair do Big Brother Brasil, Jean Wyllys tornou-se um nome conhecido após vencer a 5ª temporada. Após sua chegada à casa do Big Brother, Jean rapidamente se destacou por sua inteligência, sagacidade e ativismo social.

Os telespectadores ficaram impressionados com a graça e a determinação de Jean durante toda a competição, bem como com sua capacidade de criar conexões significativas com seus colegas de casa. Sua vitória lhe deu a plataforma para fazer campanha para um cargo e Jean acabou vencendo três eleições para o Congresso Nacional.

Marcelo Dourado (Temporada 10)

Na décima temporada do BBB, os companheiros de casa das temporadas anteriores retornaram à casa para uma temporada de aniversário. Isso permitiu que Marcelo Dourado levasse a coroa depois de terminar em sétimo lugar na 4ª temporada.

O artista de artes marciais mistas era uma figura controversa dentro da casa, mas isso não o impediu de garantir os votos necessários para chegar ao topo.

Munik Nunes (Temporada 16)

Mais recentemente, a 16ª temporada do Big Brother Brasil nos apresentou Munik Nunes. Uma jovem participante que desafiou todas as probabilidades para se tornar a vencedora, Munik rapidamente se tornou querida pelos telespectadores.

Apesar de enfrentar vários contratempos e desafios ao longo da temporada, Munik manteve o foco no objetivo final e provou sua resiliência. Com apenas 19 anos na época, ela ainda é uma das participantes mais jovens a vencer uma série do Big Brother.

—

E esses são apenas alguns dos notáveis vencedores que saíram da casa do Big Brother com o grande prêmio. Com tantas temporadas, não há espaço para falar de todos os vencedores aqui.

Mas quem você acha que levará a coroa este ano? À medida que a votação final se aproxima, seu colega de casa favorito será o campeão?