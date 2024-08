Unifebe assume gestão temporária do Centro de Inovação de Brusque

A Unifebe fechou um acordo na semana passada com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação para assumir temporariamente o comando do Centro de Inovação de Brusque. A informação foi confirmada ao O Município por Günther Lother Pertschy, presidente do Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Brusque.

Segundo Günther, o acordo permitirá que o Centro de Inovação busque editais que podem render até R$ 1,2 milhão para investimentos na área de tecnologia no município.

“A secretaria estabeleceu esse termo com a Unifebe, que é uma das entidades do comitê de implantação, para que ela atuasse como gestora temporária, até que a gestão definitiva do Centro de Inovação seja formalizada”.

Questionado o motivo pelo qual o acordo foi construído, Günther explica que a Fapesc, que é o braço de pesquisa de Santa Catarina, exige que todos os editais voltados para os Centros de Inovação – são 15 em operação no estado – sejam assinados diretamente pelo CNPJ do gestor do Centro de Inovação.

“Como já temos a gestão local, mas ainda não possuíamos um CNPJ e um estatuto formalmente constituídos, precisávamos fazer essas mudanças para evitar a perda de três editais importantes para o avanço da tecnologia no município”.

Os três editais citados são voltados para:

Eventos: destina R$ 50 mil para eventos nacionais e R$ 70 mil para internacionais.

Criação de um escritório de projetos: o espaço poderá desenvolver projetos para academias, entidades, empresas e governo, com o objetivo de escrever projetos para onde houver fontes de recursos disponíveis. Segundo a Unifebe, será formada uma equipe, e até R$ 314 mil estão destinados para cobrir custos, incluindo R$ 265 mil para contratar duas pessoas para inscrever os projetos, além de valores para treinar os profissionais e cobrir despesas necessárias à construção dessa equipe.

Apoio para os Centros de Inovação: neste edital a Unifebe planeja criar um projeto para criar receitas recorrentes, ou seja, que permita ao centro oferecer serviços para que se torne financeiramente autossustentável. Esse edital destina até R$ 750 mil.

“Esses editais são importantes e ficaríamos de fora se não tivéssemos um gestor com CNPJ. O comitê de implantação, que eu presido, deixou em aberto para qualquer entidade assumir esse papel. No entanto, todas as entidades concordaram que o melhor lugar seria a Unifebe, já que já vínhamos realizando esse trabalho, mas utilizando CPF. Agora, é necessário fazer isso de forma formal, o que é positivo, pois torna o processo mais profissional e tranquilo”, conclui Günther.

Centro de Inovação

De acordo com o governo de Santa Catarina, os Centros de Inovação são ambientes projetados para promover e apoiar o empreendedorismo inovador, ajudando a criar e expandir negócios criativos e tecnológicos.

Esses centros oferecem acesso a diversos atores do ecossistema local, como startups, empresas de tecnologia, instituições, pesquisadores, mentores, investidores, talentos e muito mais.

Em Brusque, a construção do Centro de Inovação, localizado no bairro Limoeiro, começou em 2017, com previsão inicial de conclusão em 2018. No entanto, o processo licitatório para a finalização da obra foi cancelado devido a inconsistências nos valores apresentados, que eram inferiores ao necessário para a conclusão do projeto.

Enquanto não possui sede própria, o Centro de Inovação de Brusque opera na Unifebe. Conhecido como 408lab, o espaço se dedica a apoiar startups em todas as fases de sua jornada.

As ideias desenvolvidas no local são incubadas no espaço chamado Incubadora Orla, localizado no bloco C da instituição.

