Unifebe promoverá curso gratuito na área de engenharia civil; saiba como se inscrever

O curso de Engenharia Civil da Unifebe, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), promoverá um curso gratuito de dimensionamento de projeto de estrutura de concreto armado, usando o BIM (Modelagem da Informação da Construção), que permite análise em três dimensões.

Com carga horária total de 16 horas, o curso será realizado em dois sábados, nos dias 10 e 17 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no laboratório de informática D209, no campus Santa Terezinha.

A formação será ministrada pelo engenheiro civil e doutor, professor Alexandre Maines, e pelo engenheiro civil e mestre, professor Pedro Thiago Venzon.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site da Unifebe. Os inscritos que completarem a carga horária total do curso receberão certificado de participação.

O curso

No primeiro dia, os participantes aprenderão sobre modelagem e lançamento da estrutura do edifício. Já no último sábado, o curso abordará o dimensionamento e preparo de plantas: formas, ferragens, locação de pilares, cargas na fundação e cortes.

Voltado aos profissionais e estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, o curso utilizará a infraestrutura da Unifebe, o conhecimento de professores especialistas e será patrocinado pelo Crea-SC, destaca a coordenadora de Engenharia Civil da Unifebe, professora Vivian Siffert Wildner.

“O software utilizado será o Eberick, da AltoQi®, que faz a análise e dimensionamento de estruturas de concreto armado segundo as normas brasileiras, integrado aos recursos de modelagem em três dimensões (3D), para trazer um entendimento mais completo sobre o concreto armado. Além de poder analisar os esforços e deformações da estrutura, bem como o quantitativo de materiais dos elementos estruturais. É uma excelente oportunidade de aprender e expandir os conhecimentos na área”, destaca a professora.

A formação visa capacitar os participantes a dimensionar estruturas de concreto armado de um pequeno edifício, incluindo sapatas, pilares, vigas e lajes, modelando e analisando em três dimensões.

