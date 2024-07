URGENTE – Homem morre após ser atropelado por motocicleta em Brusque

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu após ser atropelado por uma moto na avenida Bepe Roza, a margem direita da Beira Rio, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 10.

O acidente aconteceu por volta de 5h20. De acordo com os bombeiros, o homem era morador de rua e foi encontrado já sem sinais vitais, com uma lesão extensa no crânio e face. A vítima ainda não foi identificada e não portava documentos. A Polícia Científica foi acionada e a Polícia Militar já estava no local.

O condutor da moto, uma Honda Bros, de 38 anos, foi atendido e relatou dores no ombro e joelho. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

As autoridades não informaram a dinâmica do acidente.

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: