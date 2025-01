Vagas na produção e sem experiência: agências de Brusque destacam tendências para o mercado de trabalho em 2025

Com a chegada de 2025, o mercado de trabalho em Brusque se prepara para enfrentar novos desafios e aproveitar novas oportunidades. Entre os fatores que tradicionalmente influenciam o ritmo do setor no município estão a relação entre as necessidades das empresas, as vagas disponíveis e a taxa de crescimento dos diversos setores que compõem a economia local.

Buscando visualizar um cenário para este ano, o jornal O Município conversou com agências de emprego da cidade sobre as tendências que devem moldar as vagas e as demandas de profissionais nos próximos meses.

Tendências

Segundo o Sine de Brusque, que divulga mensalmente as vagas disponíveis na cidade, o ano de 2025 deve oferecer diversas oportunidades para a função de auxiliar de produção. Essa tendência reflete o crescimento contínuo do setor industrial no município, o que resulta em uma demanda maior por esse tipo de mão de obra.

“Normalmente, esse tipo de vaga não exige experiência prévia ou capacitação especializada, o que eleva o interesse das pessoas”, comenta Juliana da Silva, diretora do Sine de Brusque.

Vagner Santos, proprietário da agência MAISQ Marketing, empresa responsável pela criação do site Vagas Brusque, faz coro e alerta para o crescimento significativo de novas vagas, com números considerados acima da média para o período.

Segundo o empresário, nos últimos meses de 2024, a maioria dessas vagas era no setor industrial do município, especialmente para funções de produção técnica e, como já mencionado, auxiliar de produção. Muitas dessas vagas não exigem experiência ou especialização, o que facilita seu preenchimento.

“Além das vagas na indústria, comuns por Brusque ser um polo têxtil, tivemos nos primeiros dias de janeiro mais de 40 vagas abertas, algo bem raro. Elas foram bastante diversificadas, abrangendo áreas como marketing, escritório, vendas, logística, atendimento e até lanchonetes e cafeterias”, comentou.

Questionado sobre o cenário de emprego no município, Vagner afirma que, em geral, todas as empresas estão contratando bem no início de janeiro. Ele destaca ainda que janeiro começou aquecido logo na primeira semana, com uma grande variedade de cargos.

Desafios

Sobre os desafios que o mercado pode enfrentar neste ano, Juliana alerta para as vagas não preenchidas em 2024, que “sobraram” para 2025.

A diretora explica que a maioria dessas vagas exige experiência comprovada em carteira, o que faz com que a demora no preenchimento delas se torne uma tendência para este ano.

Vagner vai além e lista algumas das vagas consideradas mais difíceis de preencher. Segundo ele, a maioria está nas áreas de social media, marketing, auxiliar de atendimento, expedição, estoque, vendas, auxiliar administrativo, analista de crédito, consultor comercial, gerente, fiscal, revisor, auxiliar financeiro, auxiliar de depósito, secretária, auxiliar de cozinha e eletricista.

“Essas são as vagas que mais permanecem em aberto desde dezembro e ainda não foram preenchidas. Não seria surpresa se continuassem abertas”, conclui.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: