Valorização do Parque das Esculturas está entre propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para turismo; veja lista

Turismo e cultura são áreas que, muitas vezes, caminham juntas. Desta forma, os candidatos a prefeito de Brusque apresentam 35 ideias para fomento ao turismo e cultura na cidade. As propostas foram registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ideias de valorização do Parque das Esculturas constam nos planos de governo de alguns dos candidatos. Além disso, os concorrentes ao Executivo propõem a criação da Fundação Municipal de Turismo.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições de outubro André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Confira, abaixo, as propostas dos candidatos para as áreas de turismo e cultura.

– Retomar o Festival de Inverno e instituir um Festival Anual de Danças no município, além de ampliar e consolidar eventos já existentes, como o Festival de Música de Câmara, Rock na Praça, Festival da Canção, Festa Literária de Brusque (Flib), Festival Estudantil de Teatro e as apresentações da Banda Municipal de Brusque Maestro Edino Krieger;

– Ampliar o quadro de arte-educadores da Fundação Cultural de Brusque, mediante contratação de instrutores e oficineiros para expandir a oferta de cursos e oficinas, além de implementar e adquirir materiais didáticos para os alunos;

– Elevar o Parque das Esculturas ao status de Museu Internacional das Esculturas, com realização das adaptações necessárias: revitalizar, conservar e investir na infraestrutura, incluindo um espaço de recepção com café e loja de souvenirs;

– Mapear as entidades, artistas, grupos e iniciativas culturais que promovem e preservam costumes e tradições da cultura popular regional, visando a preservação do patrimônio imaterial e o fortalecimento das entidades por meio de convênios e parcerias;

– Ampliar a utilização dos espaços e equipamentos públicos para a promoção da cultura;

– Promover a desburocratização progressiva dos editais de fomento à cultura do município, conforme preconizado pelo novo Marco Regulatório do Fomento à Cultura no Brasil;

– Estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisa, colaborando com universidades e centros de pesquisa para desenvolver projetos culturais;

– Implementar o Plano de Marketing Turístico de Brusque, desenvolvendo uma marca com identidade visual, portal on-line e presença ativa nas redes sociais para divulgar eventos, pontos turísticos e informações úteis para os visitantes;

– Desenvolver estudos e revitalização da infraestrutura do pavilhão da Fenarreco, visando ampliar seu potencial e capacidade de uso visando atrair e receber eventos e parcerias com o mercado privado;

– Revisar o Plano Municipal de Turismo (PMT) para atualizar e aprimorar as diretrizes e ações voltadas ao desenvolvimento turístico de Brusque. Além disso, requalificaremos a sinalização turística da cidade, garantindo que os visitantes tenham fácil acesso às informações e aos pontos de interesse turístico.

– Buscar parcerias para implantação de Mercado Público de Brusque;

– Apoiar a criação de feiras comunitárias de produção local;

– Desenvolver roteiros turísticos para ampla divulgação;

– Potencializar o Parque das Esculturas, com a criação de museu temático no túnel e implantação de espaço artístico multiuso;

– Revitalizar as praças Sesquicentenário, Cidadania, Barão de Schneeburg e outras;

– Criar os Cecels, que são os Centros de Esporte, Lazer e Cultura nos Bairros;

– Rediscutir o Plano Municipal de Turismo;

– Criar a Fundação Municipal de Turismo;

– Criação de estúdio de gravação musical municipal;

– Inserir um dia dedicado às bandas e/ou produções culturais de Brusque nas festas culturais municipais, como, por exemplo, a Fenarreco.

– Instituir o programa Turismo Familiar, proporcionando mais recreações para que as famílias possam desfrutar, principalmente aos finais de semana;

– Além dos festivais e atrações para cada estação do ano, implantar festivais em cada momento celebrativo, tais como Páscoa e Natal;

– Desenvolver a Fundação Municipal do Turismo, em conjunto com a Fundação Cultural, para que ambas promovam atrações musicais clássicas, inclusive com a criação da orquestra municipal;

– Incentivo à participação ativa dos jovens, estudantes e parcerias com a iniciativa privada para a compra facilitada de instrumentos musicais;

– Desenvolver e estimular a criação de bailes da terceira idade;

– Criar o programa Teatro e Cinema para a Melhor Idade;

– Criar o programa Piqueniques e Almoços Comunitários;

– Firmar parcerias para realização e implementação de feiras de artesanato;

– Revitalizar e incentivar nossos pontos turísticos e praças para utilização da comunidade;

– Firmar parceria com a iniciativa privada para gerir e expandir o Zoobotânico, o parque Leopoldo Moritz e as praças da cidade.

– Incentivar o turismo com eventos esportivos;

– Revitalizar a Fenarreco;

– Reestruturar o parque Zoobotânico, dando visibilidade a nível estadual e atraindo visitantes;

– Organizar um evento anual gastronômico, o Sabor do Brasil, que englobe toda a cultura culinária das pessoas que nasceram em Brusque e também das que aqui vieram morar;

– Promover eventos musicais gratuitos, como Rock na Praça, Sertanejo e Pagode Brusquense.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: