Van pega fogo na SC-108, em Brusque; bombeiros foram acionados

Uma van foi atingida por um incêndio na rodovia Gentil Batistti Archer (SC-108), no bairro Santa Luzia, em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 17. Imagens foram enviadas por um leitor ao jornal O Município.

O incêndio aconteceu por volta das 7h no sentido Brusque-Nova Trento. Pelas imagens, é possível ver o veículo parado no acostamento da rodovia.

Segundo os bombeiros, quando a equipe chegou no local, a van Citroen Jump estava totalmente tomada pelas chamas.

O condutor do veículo, um homem de 61 anos, relatou ter percebido uma alteração na van e, ao parar no acostamento, as chamas se iniciaram na parte do motor.

O veículo possuía sete ocupantes e todos saíram ilesos da ocorrência. Foi armado uma linha de ataque e efetuado o combate às chamas. Foram utilizados 500 litros de água e após 30 minutos o incêndio foi extinto.

