Veículo é furtado próximo ao Centro Empresarial de Brusque

Um veículo Cerato SX3, branco, placas NZZ-3089, foi furtado na noite de terça-feira, 4, na avenida Bepe Roza, a Beira Rio.

O proprietário relatou para a Polícia Civil que deixou o carro estacionado no local por volta das 19h, e foi até o Centro Empresarial (Cescb). Ele retornou duas horas mais tarde e não encontrou mais o veículo.

Segundo o homem, o carro estava com alarme acionado e possuía seguro. Dentro do veículo haviam documentos pessoais e do veículo, três molhos de chaves de casa e da empresa, um relógio de pulso Diesel e roupas pessoais.