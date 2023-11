Veja como ficou creche do Águas Claras após tentativa de furto durante madrugada

O Centro de Educação Infantil Tia Laura, localizado no bairro Águas Claras, foi alvo de furto durante a madrugada desta segunda-feira, 13. Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Militar dentro da unidade enquanto tentava furtar uma televisão.

De acordo com a coordenadora da creche, o suspeito entrou na escola e arrombou as portas com chutes, o que causou barulho. Assim, vizinhos da unidade escolar acionaram a PM.

O suspeito pegou uma televisão de dentro de uma das salas, mas enquanto tentava furtar novos materiais, a PM chegou ao local e identificou o homem dentro de uma das salas.

Ele foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia.

A diretora da creche informou que nenhum outro material foi levado e que a situação não comprometeu as aulas das crianças.

Ela informou também que a Secretaria de Educação foi comunicada sobre o caso e, assim como a perícia, compareceu até o local para averiguar os danos causados.

