No período de transição de uma temporada para a outra, os fãs da Fórmula 1 estão ansiosos para as corridas em 2025. Enquanto isso, um estudo foi feito sobre o valor das equipes, apontando que todas presentes na F1 atualmente têm valor superior a 1 bilhão de dólares.

Com o novo estudo, a F1 agora entra para a lista de ligas com valores bilionários, que inclui NFL, NBA, MLB e NHL. A média de valores na Fórmula 1 é de US$ 2,31 bilhões, 44% superior ao último estudo, realizado em junho de 2023.

Atualmente, a Ferrari é a equipe mais valiosa com US$ 4,78 bilhões. Mercedes (US$ 3,94 bi) e Red Bull (US$ 3,5 bilhões) completam o Top 3. Confira o ranking completo:

1º Lugar: Ferrari, US$ 4,78 bilhões;

2º Lugar: Mercedes, US$ 3,94 bilhões;

3º Lugar: Red Bull, US$ 3,50 bilhões;

4º Lugar: McLaren, US$ 2,65 bilhões;

5º Lugar: Aston Martin, US$ 2,07 bilhões;

6º Lugar: Alpine, US$ 1,50 bilhão;

7º Lugar: Williams, US$ 1,24 bilhão;

8º Lugar: RB (Racing Bulls), US$ 1,22 bilhão;

9º Lugar: Sauber, US$ 1,20 bilhão;

10º Lugar: Haas, US$ 1,02 bilhão.

A Ferrari lidera também o ranking global, com um faturamento de 5,97 bilhões de euros e a entrega de 13.663 supercarros.

Dessa forma, o lucro operacional da fabricante foi de 1,61 bilhão de euros, liderando o ranking e deixando Porsche e BMW em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Ferrari brigou pelos Construtores em 2024

O ano de 2024 terminou com Max Verstappen conquistando seu quarto título consecutivo pela Red Bull. Porém, no Mundial de Construtores não foi a equipe do holandês quem levou.

Em uma das temporadas mais acirradas dos últimos anos, a McLaren sagrou-se campeã com 666 pontos. Em segundo lugar, a Ferrari ficou apenas 14 atrás, com 652. A Red Bull fechou os três primeiros com 589.

Isso mostrou que o domínio absoluto da Red Bull, esperado no início da temporada, não se concretizou. Por outro lado, a temporada serviu para um ressurgimento da Ferrari, além de, claro, a coroação do bom trabalho em equipe da McLaren.

Lewis Hamilton se junta à Ferrari

O ano de 2025 marca o início de uma história que gera expectativa alta nos fãs da Fórmula 1 . Lewis Hamilton, maior campeão da F1 ao lado de Michael Schumacher, ambos com 7 títulos, estará pela primeira vez guiando a Ferrari.

Essa é a união do maior vencedor da história com a equipe mais vitoriosa entre os Construtores, mas que não comemora uma conquista desde 2007. O objetivo é interromper a sequência de títulos de Max Verstappen e levar a Ferrari novamente ao topo.