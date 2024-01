Veja ranking de nomes de bebês mais registrados em Brusque e região em 2023

Em 2023, o nome mais registrado em Brusque foi Miguel, com 43 registros. Na sequência, vem Helena, com 25 registros. Os dados foram divulgados portal de Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) Brasil.

Outros destaques foram: Laura, Cecilia e Alice com 22 registros cada. Também, Samuel e Benicio, com 20 registros cada.

Os destaques seguem a tendência brasileira. No país, Miguel, Helena e Gael foram os nomes mais escolhidos para o registro de crianças em 2023. Com 25.216 registros em 2023, Miguel lidera a lista nacional pelo quarto ano seguido.

Em Guabiruba, o nome mais registrado foi Davi, com 9 registros. Em seguida vem Arthur, com 7; Gael, com 4; e Theo, com 4 registros. Já entre os nomes femininos, os mais registrados foram: Heloisa, Maite e Alice, com 3 registros cada.

Já em Botuverá, o nome que se destaca é Laura, que teve dois registros. Os outros nomes da lista tiveram apenas um registro cada.

Em Santa Catarina, os destaques vão para: Miguel, com 1.193 registros; Helena, com 1.118 registros; Alice, com 852 registros; Arthur, com 824 registros; e Theo, com 796 registros.

Confira rankings de nomes de bebês mais registrados na região:

Em Botuvera

Laura teve 2 registros, os outros nomes do ranking tiveram um registro cada.

Imagem de Freepik

