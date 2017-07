Programa para recolhimento de medicamentos vencidos está em fase de elaboração

Com o intuito de conscientizar a população sobre a destinação apropriada de medicamentos com o prazo de validade expirado ou de sobras de substâncias farmacêuticas que não tenham pretensões de uso, o vereador Paulo Sestrem (PRP) sugeriu o projeto de lei que institui o Programa de Recolhimento de Medicamentos Vencidos.

O programa, que ainda está sendo debatido com órgãos públicos e empresas e pode sofrer alterações, consiste na implantação de campanhas educativas que instruam a comunidade sobre a entrega dos remédios em locais autorizados, para o descarte adequado.

O vereador embasa a sua sugestão em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais (IPS) do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), com informações coletadas pelas agentes de saúde do município, que comprovam que a maior parte da população não sabe o que fazer com as sobras de medicamentos e remédios vencidos. Cerca de 400 pessoas foram entrevistadas.

Conforme a pesquisa, 99% das pessoas questionadas responderam que possuem medicamentos em casa, sendo que 58% possuem remédios vencidos e 77% têm sobras em casa. No entanto, o dado mais alarmante e um dos motivadores do projeto, é de que 88% dos entrevistados não sabem o que fazer com as sobras de medicamentos e remédios vencidos.

“A ideia consiste em criar pontos de coletas, que seriam farmácias, para que os brusquenses possam se desfazer destes medicamentos vencidos ou que não estão sendo utilizados”, explica o vereador, que destaca que é uma campanha contínua.

Sestrem afirma que com o programa, busca-se minimizar os impactos ao meio ambiente e trazer segurança à população que não mais armazenarão medicamentos de maneira errada. Ele diz que crianças e animais domésticos podem comer os remédios. Além disso, o depósito no vaso sanitário e no lixo comum traz danos ao lençol freático.

Ainda conforme o projeto, as substâncias farmacêuticas vencidas intactas, abertas ou as sobras destas deverão ser entregues nos pontos de coleta. Estes locais deverão conter identificação de adesão ao programa e manter o registro de controle das entradas e saídas dos produtos. A destinação do descarte deverá ocorrer pelo ponto de coleta junto às empresas especializadas.

Resultado da pesquisa

99% dos entrevistados possuem medicamentos em casa

88% dos entrevistados não sabem o que fazer com as sobras de medicamentos e remédios vencidos

58% possuem remédios vencidos em casa

77% possuem sobras de remédios em casa

54% descartam os remédios no lixo comum

4% descartam no lixo reciclável

30% descartam no vaso sanitário

12% utilizam ponto de coleta para destinação correta dos medicamentos

83% usariam um ponto de descarte correto

16% não usariam o descarte correto