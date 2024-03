Vereador Jocimar dos Santos tem mandato cassado pela Câmara de Brusque após sessão de oito horas

Os vereadores decidiram nesta quarta-feira, 6, cassar o mandato de Jocimar dos Santos (DC). A decisão foi tomada por unanimidade dos 14 parlamentares em sessão de julgamento realizada nesta quarta-feira, 6, que durou oito horas. Jocimar foi investigado após ser preso em flagrante após ser acusado por seu suplente, Éder Leite, de esquema de “rachadinha”.

Todos os parlamentares decidiram acatar o relatório da comissão processante, que orientou pela cassação de Jocimar. Quem o substitui permanentemente é Rodrigo Voltolini (DC), primeiro suplente. Ele já estava ocupando a cadeira provisoriamente e, até por isso, se declarou impedido de votar na sessão de julgamento, seguindo o regimento interno da Câmara.

Em novembro do ano passado, Jocimar foi preso e, no dia seguinte, foi solto. Ele foi afastado da Câmara posteriormente por ordem da Justiça. A acusação é de que ele queria “repartir o salário” do suplente, que ficou um mês no cargo.

Ânimos quentes após horas de sessão

Durante a sessão, o relatório da comissão processante foi lido na íntegra por pedido da defesa, descrevendo os fatos, depoimentos recolhidos, os argumentos da defesa e a conclusão. Esta parte da sessão durou quase duas horas.

Na sequência, a defesa solicitou que fossem mostradas quase três horas de vídeos dos depoimentos recolhidos durante a comissão processante.

O presidente da casa, Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos) se irritou com Richard Olivette, advogado de Jocimar, durante a sessão devido à solicitação de exibição desses vídeos.

A defesa de Jocimar solicitou primeiro que o relatório da comissão fosse lido e depois demandou que vídeos dos depoimentos fossem mostrados na íntegra, contrariando acordo anterior. Inicialmente, a presidência da Câmara acatou, mas, por volta de 17h30, depois de se reunir com todos os vereadores, Cacá voltou atrás para que a sessão não se alongasse ainda mais.

Para Cacá, isso era uma estratégia para levar a sessão para até depois da meia-noite, já que a defesa ainda tinha duas horas para falar e os vereadores também teriam tempo de se manifestar após a exibição dos vídeos, que deveria durar mais cerca de duas horas.

Richard, porém, contestou a decisão, disse que era uma “manobra política” para “cercear a defesa”, já que vídeos de testemunhas da defesa não foram mostrados, e disse que isso era atitude de um “menino”. Cacá, neste momento, se exaltou, disse que o advogado estava desrespeitando ele e o Poder Legislativo municipal, já que a decisão foi coletiva, e cortou o microfone do advogado.

Jean Pirola (PP) solicitou que fosse feita uma votação para confirmar a decisão da presidência. Todos os vereadores concordaram. Depois, com os ânimos mais brandos, os dois pediram desculpas por terem se exaltado.

Depois disso, os vereadores tiveram a oportunidade de se manifestar, mas apenas Pirola e Marlina Oliveira (PT) fizeram o uso da palavra.

Defesa se manifesta; Éder faz “aparição relâmpago”

Na sequência, a defesa teve duas horas para se manifestar. O advogado defendeu que Jocimar era uma pessoa idônea e reconhecida por sua honestidade. Ele ainda disse que o vereador tratava o partido “como uma família” e que, por isso, algumas burocracias eram deixadas de lado na relação com os correligionários.

Ele também disse que Éder Leite, autor da denúncia, era um “mau caráter”, “traiçoeiro” e tentou se aproveitar da situação, além de ter defendido a tese de um conluio entre ele, sua esposa, Maria Silvana Fugazza, e Rodrigo Voltolini.

Durante a fala de Richard, Éder entrou no plenário e apontou na direção do advogado o chamando de mau caráter. Ele se retirou imediatamente na sequência, já que não poderia estar na sessão.

O advogado ainda disse que o flagrante foi “montado” por Éder e que não há provas materiais para culpar Jocimar.

Jocimar sobre Éder: “Tratei ele como um filho”

O vereador se manifestou dizendo que está há duas décadas na vida pública, fez dezenas de indicações a cargos de Brusque e que “jamais teve alguém o acusando de algo ilícito”. “Fico muito confortável de falar tudo isso, porque o Éder fez uma denúncia ao Ministério Público solicitando que investigasse os cargos que indiquei e nada foi encontrado”.

Além disso, Jocimar disse que a única prova que Éder tem é um áudio gravado de forma combinada. “Ele mostrou o que ele tem, é muito ódio. E não entendo, porque nunca fiz nada contra ele. Eu tratei ele como um pai trata um filho. Sempre o ajudei quando ele pediu”.

Ele ainda disse que a polícia foi usada por Éder. Ainda reforçou que o suplente estava devendo R$ 5 mil para ele desde 2020 e que foi Éder que propôs utilizar parte do salário para pagar.

Jocimar ainda disse que sua cassação seria uma “tragédia” porque acredita que será inocentado pela Justiça.

