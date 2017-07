Tweet no Twitter

Tutor: Victor Hugo Ebel

Idade: 5 Anos

Bairro: Lageado Baixo, Guabiruba

Pet: Belinha

Raça: Yorkshire

Idade: 3 anos

Belinha chegou na vida de Victor quando ele tinha 2 anos. Desde então os dois são como irmãozinhos. Eles adoram brincar juntos e sempre há um lugar garantido no quarto do menino para que a linda Belinha possa passar a noite. A cachorrinha é amorosa e adora um carinho. Fofos!

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.