VÍDEO – Bombeiros trabalham por oito horas para encontrar e salvar homem que caiu de barranco em Rio do Sul

Na noite dessa sexta-feira, 17, o Corpo de Bombeiros Militar salvou um homem que caiu de um barranco às margens da BR-470, no bairro Pamplona, em Rio do Sul. Ele teria caído de um barranco de cerca de 7 metros.

A ocorrência teve a duração de aproximadamente oito horas, desde o deslocamento da equipe de bobeiros até o momento em que a vítima foi salva.

O homem foi encontrado em meio a uma mata fechada. Ele foi imobilizado em uma maca improvisada com galões e içado com cabos de salvamento 60 metros acima do ponto onde foi localizado.

A vítima apresentava suspeita de fratura de fêmur, suspeita de fratura de membro superior e traumatismo craniano leve.

Após o salvamento, ele foi levado de canoa até uma equipe do Samu.

