O jogo entre Atlético Tarumã e Figueira, pela Recopa Intermunicipal de futsal, foi interrompido por uma briga que envolveu torcedores e alguns jogadores. A partida estava sendo realizada na noite de sábado, 14, no ginásio João Schaefer, reunindo os campeões municipais de futsal: Atlético Tarumã, de Guabiruba; e Figueira, de Botuverá.

As secretarias de esporte dos dois municípios decidiram encerrar a partida e optaram por não realizar o jogo de volta, que estava marcado para este sábado, 21, no Ginásio do Imigrante, em Botuverá. Apenas a partida feminina da Recopa, entre Ourinho e Fênix, será realizada.

O tumulto começou após uma falta dura cometida pelo Atlético Tarumã. Alguns jogadores começaram a trocar empurrões, e um atleta de cada equipe foi expulso.

“Na saída dos jogadores para o vestiário, criou-se um tumulto entre torcida visitante e jogadores do Tarumã. Não teve mais condições de jogo, porque houve invasão de quadra. Torcedores e jogadores do Tarumã não queriam mais o andamento da partida. Então, a arbitragem encerrou a partida ali. E não achamos viável ter o jogo da volta, até por questão de segurança de jogadores e torcida”, comenta o secretário de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba, Joélcio Rodrigues.

Os gols

O placar foi aberto pelo Figueira, após suportar uma pressão inicial dos anfitriões. Geanildo, o Mago, arrancou pelo meio da quadra e finalizou com precisão na saída do goleiro Jelson: 1 a 0, com seis minutos decorridos.

Faltando 6min30 para o intervalo, Gelson chutou de trás da linha do meio da quadra. A bola teve desviou e matou o goleiro do Figueira no lance: 1 a 1.

Com quatro minutos e meio decorridos, Tiago recebeu de costas para o gol, ficou e mandou a bomba rasteira para o gol: 2 a 1 para o Figueira. Minutos depois, começaria a briga que interrompeu a partida.

Nota

Confira o ofício assinado pelo secretário de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba, Joélcio Rodrigues:

“Venho através deste representando a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Assuntos para Juventude de Guabiruba, e também a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte de Botuverá, nos manifestar sobre o ocorrido no jogo de ida da Recopa Intermunicipal de Futsal entre Guabiruba x Botuverá, na partida entre as equipes do Atlético Tarumã x Figueira, no Ginásio Municipal João Schaefer, no último dia 14 de setembro, em Guabiruba.

Primeiramente dizer que esta Recopa foi idealizada para unir os municípios participantes e seus respectivos campeões municipais deste ano em jogos de uma forma festiva, e que visasse prestigiar ainda mais uma vez os campeões de cada modalidade nos naipes feminino e masculino.

Diante do ocorrido, expressamos o nosso pedido de desculpas aos torcedores que estavam ali presentes e também assistindo em casa pela transmissão, e dizer que lamentamos a briga ocorrida entre jogadores e torcedores, que resultou na paralisação da partida e, posteriormente, o encerramento da mesma. Estamos identificando as pessoas causadoras da confusão e faremos as devidas punições.

Quanto a continuidade da Recopa, decidimos pelo cancelamento da partida do masculino entre Atlético Tarumã x Figueira, e faremos apenas a partida de volta em Botuverá no mesmo dia e horário marcado inicialmente, entre as equipes femininas do Fênix F.F x Ourinhos Feminino, confirmando o resultado do jogo de ida em Guabiruba pelo placar de 5×2 para a equipe do Fênix.

Reiteramos nosso compromisso com o esporte, onde atos como estes não voltem a acontecer, e que o verdadeiro espirito esportivo se mantenha em todos os municípios e que jogadores e torcedores possam promover um ambiente seguro e de respeito entre ambos.

Desde já agradeço a compreensão.”

