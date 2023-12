VÍDEO – Brusquense é premiada em competição de fisiculturismo que reuniu mais de mil atletas

A brusquense Tairine Raimundi Pavesi, de 32 anos, competiu pela primeira vez em um torneio de fisiculturismo e conquistou o Top 4 na categoria estreante e o Top 5 na categoria Open pelo Campeonato Sul Brasileiro. Após alcançar os bons resultados no último sábado, 9, a brusquense agora pretende disputar competições de nível nacional.

Além de atleta, Tairine, junto com o marido Alexandre Pavesi, são proprietários da ATL Fitness, marca de roupas fitness, da academia LifeUp, no Jardim Maluche, e idealizadores do podcast ATP Ilimitado. Ela pratica musculação desde os 14 anos. O casal mora no bairro Poço Fundo.

Há anos trabalhando na área da musculação, porém competindo pela modalidade do crossfit, a brusquense decidiu se arriscar no fisiculturismo após sofrer uma lesão no ombro que a impediu de continuar no “cross”. Com apenas três meses de preparação, foi disputar o 21º Campeonato Sul Brasileiro, realizado em Balneário Camboriú, no último sábado. O torneio reuniu mais de mil atletas.

Decisão de competir

Tairine conta que nos últimos seis anos estava praticando o crossfit e se aventurando em algumas competições. Porém, acabou descobrindo uma lesão em um dos ombros enquanto se preparava para um evento. A partir disso, decidiu mudar de modalidade. “Pensei, vamos fazer uma preparação, tenho três meses até o campeonato”.

Apesar de ter ingressado no fisiculturismo recentemente, a modalidade já rodeava o círculo social da brusquense. “Meu marido me instigava e já enxergava que eu poderia passar por essa experiência”. Mas ressalta que sempre manteve o foco no crossfit, até descobrir a lesão no ombro, proveniente do volume de treinamentos para uma competição.

Ela ressalta que não foi ao Sul Brasileiro com intuito apenas de participar, mas sim querendo garantir uma boa posição. “Me joguei de cabeça nessa”, enfatiza.

No início dos treinamentos, Tairine menciona que não se enxergava em cima dos palcos, mas que conforme seu corpo mudava, foi ganhando confiança. ”Tive que confiar no processo”.

Agora, a atleta conta que está se programando para disputar pelo menos três competições em 2024. Entre os eventos está o Arnold Classic, renomado torneio de fisiculturistas.

Veja parte da apresentação de Tairine:

