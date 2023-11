VÍDEO – Buraco de tubulação no Rio Branco provoca deslizamentos próximo de casas; morador cobra solução

O buraco de uma tubulação na rua Elmo Horst, no bairro Rio Branco, tem provocado deslizamentos na área. Parte do asfalto da rua está fundo e um barranco ao lado da via tem se desmanchado conforme o tempo passa. O problema tem afetado residências próximas do trecho.

No local há uma área de mata com uma grande árvore, que está torta. Assim, existe o risco dela cair e levar junto toda a estrutura do chão.

Problema com tubulação

De acordo com Izaquiel Neto, morador que teve a casa afetada por rachaduras ocasionadas pelos deslizamentos do buraco, no local fica localizada uma tubulação, mas ele não sabe dizer ao certo se pertence a uma rede de esgoto ou água. A presença da tubulação consta em um relatório de ocorrência feito pela Defesa Civil em junho de 2022.

Próximo do buraco fica um ribeirão que contribuiu com o deslizamento da terra próxima da margem. A distância entre a casa e o ribeirão é de aproximadamente 15 metros, segundo o morador.

Izaquiel já fez diversas reclamações para a Defesa Civil e para a Secretaria de Obras, mas diz que até o momento nada foi feito.

Ele diz que várias crianças costumam brincar na rua e correm o risco de caírem no buraco. No vídeo acima é possível ver o skate de uma das crianças que caiu na área enquanto ela brincava.

Sem risco

O documento da Defesa Civil de 2022 menciona que no dia da vistoria não havia sido constatado risco iminente à residência. Nas informações apresentadas pelo relatório de 2023, emitido no dia 14 de outubro, é ressaltado que a Defesa Civil já esteve no local em outros momentos.

“Foi observado a evolução dos processos erosivos junto à rua”, aparece em um dos tópicos de “situação encontrada” pela Defesa Civil no local.

Recomendações

Dentre as recomendações feitas pelo órgão, no documento, está a manutenção do talude (plano de terreno inclinado), o qual seria o barranco ao lado da casa, a averiguação das tubulações da via e a melhoria do sistema de drenagem da rua Elmo Horst. Além, claro, do monitoramento constante do local para identificar novas movimentações do solo.

Secretaria de Obras

O secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, informou que uma equipe será deslocada para verificar a situação no local.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: