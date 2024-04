VÍDEO – Câmera registra momento em que motociclista colide contra carro no Rio Branco, em Brusque

O jornal O Município teve acesso a um vídeo de uma câmera de segurança que registra o momento em que um motociclista colide contra um carro na rua João Bianchini, no bairro Rio Branco, em Brusque. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 13, e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Guabiruba e do Samu de Brusque.

Ao chegarem ao local do acidente, os militares identificaram a vítima, que estava deitada na via. O homem estava confuso e queixava-se de dores no rosto. Após análise, verificou-se que o motociclista apresentava um corte no queixo, escoriações e ferimentos no braço direito, além de fratura no fêmur direito.

A vítima apresentava sinais vitais estáveis e, após o atendimento pré-hospitalar e imobilização completa, foi conduzida pela equipe do Samu para o Hospital Azambuja. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

De acordo com as imagens, a colisão aconteceu após o motorista do carro tentar manobrar de ré no meio da via. O motorista permaneceu no local e acionou as autoridades.

Assista ao vídeo:

