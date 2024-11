VÍDEO – Com goleada e virada histórica, Ourífico vence Figueira nos pênaltis e conquista o título do Campeonato Municipal de Botuverá

O segundo jogo da final do Campeonato Municipal de Botuverá, disputado neste sábado, 30, foi uma verdadeira batalha no campo do Ourífico. A partida, marcada para às 15h15, atraiu um grande público, com torcedores de ambas as equipes, criando um clima de emoção e tensão do início ao fim. Após um placar de 5 a 2 no tempo normal (6 a 6 no agregado), o Ourífico venceu nos pênaltis e garantiu o título da competição.

O Figueira havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, e o Ourífico precisava de uma vitória por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, o que aconteceu com um desempenho inesperado por parte do time adversário. A partida foi intensa e equilibrada, com momentos de grande brilho e tensão para ambos os lados.

Pódio: Ourífico (1º), Figueira (2°), Sessenta (3°) e Areia Baixa (4°).

Primeiro tempo

Logo no início, o Figueira se mostrou mais agressivo e abriu o placar aos 4 minutos com um gol de cabeça de Daniel Lang (33), após um cruzamento de Wesley (15).

A pressão do Figueira era visível, mas o Ourífico respondeu rapidamente. Aos 9 minutos, Silas, camisa 9, fez uma jogada individual, cortando para a esquerda e batendo no canto, sem chances para o goleiro do Figueira, empatando a partida.

O jogo seguiu equilibrado, e aos 18 minutos, Luiz, camisa 17 do Figueira, cometeu um pênalti ao colocar a mão na bola.

Silas, mais uma vez, foi para a cobrança e colocou o Ourífico na frente, com firmeza no canto esquerdo. O Figueira não se entregou, mas, aos 44 minutos, Silas apareceu novamente. Aproveitando a falha na marcação, o artilheiro se viu livre para chutar de média distância e fez 3 a 1, ampliando a vantagem do Ourífico antes do intervalo.

Segundo tempo

O segundo tempo começou conturbado, com uma confusão envolvendo torcedores do Figueira atrás da goleira do Ourífico, o que levou o árbitro a interromper a partida para garantir a segurança dos jogadores.

Mesmo jogando com a vantagem, o Figueira tentou reagir, mas aos 20 minutos, um gol contra de um jogador de Igor (5), após um cruzamento rasteiro de Silas, ampliou ainda mais a vantagem do Ourífico.

Com 4 a 1 no placar, o Figueira correu atrás e, aos 30 minutos, descontou com um gol de Flavio (11), que desviou levemente na barreira e pegou o goleiro do Ourífico de surpresa no ângulo.

O placar já mostrava 6 a 5 para o Figueira e parecia que o título ficaria com o time de preto e branco. Porém, aos 46 minutos, Silas apareceu novamente, recebendo uma enfiada de bola de Victor Hugo (8) e, com categoria, fez 6 a 6, levando a decisão para os pênaltis.

Silas participou de todos os gols da equipe nos dois jogos da final, visto que o único gol marcado na partida de ida também foi dele.

Decisão nos pênaltis

A tensão estava no auge quando a partida foi para a disputa de pênaltis. O Ourífico mostrou frieza e precisão nas cobranças. Acertaram os pênaltis os jogadores: Maicon (capitão), Diego, Romario, Nicolas e Silas.

Já o Figueira teve acerto das cobranças de Gabriel, Igor e Cleberson, mas o camisa 6, Jeimes, desperdiçou sua chance. No fim, o Ourífico se sagrou campeão, levando a vitória na disputa por 5 a 3 nas penalidades.

Assista ao pênalti de Silas, que levou o Ourífico ao título:

Assista a comemoração do título:

Outras premiações

Melhor treinador: Ilson Roberto Vaz (Ourífico)

Artilheiro do campeonato: Silas (Ourífico – 12 gols (6 foram feitos nas finais)

Goleiro menos vazado: Muralha (equipe Areia Baixa – representado por Ivo)

Melhor atleta: Josemar Cuchi (goleiro do Ourífico)

Jogador mais velho da partida: Tinho (Ourífico)

Craque da partida: Silas (Ourífico)

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: