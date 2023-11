VÍDEO – Confira imagens da enchente em Botuverá na tarde desta sexta-feira

O rio Itajaí-Mirim chegou a 8,60m em Botuverá na tarde desta sexta-feira, 17, atingindo principalmente a região central do município, mas também chegando a áreas de bairros como Ribeirão Porto Franco e Ribeirão do Ouro. Conforme informações do prefeito Alcir Merízio, o nível começa a diminuir.

“O nível já baixou consideravelmente. Alguns pontos da rodovia SC-486 já estavam sendo liberados, mas no Centro, na pracinha, ainda não está liberado ainda. Em dois pontos da Gabiroba na 486 também não é possível passar. Mas o rio está baixando”, relata Merízio, em entrevista pouco antes das 17h.

O prefeito chama a atenção para as ocorrências de deslizamentos. “Estamos com um maquinário na parte alta. Neste momento estou levando um operador de máquina até o bairro Sessenta. São muitos deslizamentos de terra.”

Leia também: Mais de 30 pessoas precisaram sair de suas casas por conta das chuvas em Botuverá

Confira imagens de drone registradas por Airton Colombi, com a situação por volta das 15h desta sexta-feira:

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: