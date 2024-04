Tweet no Twitter

A melhor comida caseira de Brusque e região você encontra no tradicional Restaurante do Nido!

Localizado na Avenida Primeiro de Maio, 900, no espaço da antiga Associação da Fábrica Renaux, o restaurante conta com mais de 600 m² para receber você e sua família com conforto e carinho familiar.

Além do buffet com diversas opções caseiras irresistíveis, você também pode se deliciar com sobremesas saborosas e um cafezinho pós-almoço.

Viva essa experiência gastronômica incrível de domingo a sexta-feira para o almoço, das 11h às 14h!

Conheça o Restaurante do Nido: