A tradição da música também é uma forma da comunidade de Botuverá preservar o dialeto bergamasco. O município conta com o Coral Giuseppe Verdì, o único coral bergamasco do mundo. O grupo leva o canto no dialeto e em italiano clássico para além de Botuverá, com apresentações inclusive na Itália.

