A Finesse Clínica, localizada no Centro de Brusque, oferece uma variedade de procedimentos estéticos com preços imperdíveis. Sob a supervisão da Dra. Yasmin Klas, a clínica realiza tratamentos como aplicação de colágeno, toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico.

Assista ao vídeo e conheça um pouco mais sobre a Finesse Clínica:

A Finesse Clínica está localizada na rua Felipe Schmidt, 172, Centro de Brusque.

Quer saber mais? Entre em contato com a Finesse pelo WhatsApp ou pelo Instagram.