VÍDEO – Incêndio atinge capela mortuária de igreja na Grande Florianópolis

No início da noite desta quinta-feira, 28, um incêndio atingiu a capela mortuária da Igreja de São Miguel Arcanjo, na cidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Os bombeiros se deslocaram com um caminhão de combate a incêndio, caminhão-tanque e carro de resgate. Não há informações sobre feridos ou sobre o que ocasionou o incêndio.

Assista o vídeo:

A capela fica no Bairro São Miguel, ao lado do Museu Etnográfico, às margens da rodovia BR-101. A edificação foi construída no século 18 e possui um sino doado em 184, pelo imperador Dom Pedro II, durante visita a Santa Catarina.

