O jogo da brìscola é conhecido em Botuverá como “jogo da mentira”. A diversão italiana foi trazida à cidade junto com os imigrantes no final do século XIX.

Brìscola é, assim como a móra, uma modalidade dos Jogos Comunitários de Botuverá, que ajuda a evitar a extinção dos jogos antigos.