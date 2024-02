VÍDEO – Máquinas trabalham para retirar caminhão que tombou em cima de casa em Brusque

Os trabalhos para retirada do Caminhão que tombou sobre uma casa na localidade do Volta Grande, bairro Bateas, em Brusque, no dia 30 de janeiro, estão em andamento na tarde desta sexta-feira, 2.

O Município apurou no local que não há previsão para conclusão dos trabalhos. Um trabalhador informou à reportagem que o serviço não deve ser concluído nesta sexta.

No entanto, o veículo já foi retirado da parte superior do barranco por volta do meio-dia. O local está isolado. Quatro máquinas realizam o serviço de retirada.

A Veolia, empresa que é dona do caminhão, deve emitir um comunicado após a conclusão dos trabalhos. Um vídeo mostra o momento que o caminhão é retirado do barranco.

