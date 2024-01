VÍDEO – Motociclista é arremessado contra carro após passageiro abrir porta traseira de veículo em Balneário Camboriú

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo dois carros no Centro de Balneário Camboriú, na tarde deste sábado, 30. A vítima fazia uma ultrapassagem com sua moto, quando foi atingida pela porta de um carro e arremessada de encontro a outro, que seguia pela via contrária. O fato ocorreu na Estrada da Rainha, por volta das 16h.

O homem, de 33 anos, que conduzia uma Yamaha Crosser, apresentou diversas dores e aguardou atendimento no local até ser conduzido para um pronto atendimento.

Consta no relatório da Polícia Militar que o responsável pelo acidente foi um adolescente de 17 anos, que abriu a porta traseira do veículo Toyota Prius, fazendo com que o motociclista fosse arremessado contra o Hilux.

Além do condutor da moto, ninguém ficou ferido. A motocicleta foi recolhida ao pátio por não ter condições de transitar devido aos danos do acidente.

