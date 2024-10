VÍDEO – Prestador de serviço ignora sinalização e discute com trabalhadora da empresa responsável pelo estacionamento da Fenarreco

No sábado, 12, um prestador de serviço discutiu com uma funcionária da empresa responsável pela operação do estacionamento da Fenarreco, em Brusque. A trabalhadora estava organizando o fluxo de veículos na rua Gentil Battisti Archer, onde está localizado o pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, sede do evento.

As imagens, registradas por uma câmera de celular, mostram o momento em que o homem chuta um cone e, em seguida, ignora a orientação da trabalhadora, entrando com o carro em uma área que ela havia informado ser inacessível.

Questionada, a Polícia Militar de Brusque informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre o incidente. A organização da Fenarreco esclareceu que ambos os envolvidos são profissionais terceirizados, sem vínculo direto com o evento.

“Isso não significa que não há preocupação com o ocorrido. Estamos cientes de tudo o que acontece na Fenarreco e buscamos minimizar qualquer problema. Após o incidente, conversamos com as empresas contratadas para informar que a conduta adotada não condiz com o que sempre foi estabelecido pela organização. Nosso objetivo é garantir um evento sem complicações. Como essas pessoas são ligadas às empresas terceirizadas, não podemos interferir diretamente em seus procedimentos internos, mas estamos sempre em diálogo com os proprietários para assegurar a melhor experiência’, afirmou Valdir Walendowsky, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município.

O motivo da discussão entre o prestador de serviço e a trabalhadora não foi revelado.

Veja o vídeo

