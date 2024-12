VÍDEO – Rancho é destruído em incêndio e casa ao lado precisa ser evacuada devido ao risco em Brusque

Um rancho de madeira foi destruído em um incêndio na noite desta segunda-feira, 30, em Brusque. Devido aos riscos, a casa ao lado precisou ser evacuada.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 22h, o caso ocorreu na rua Valdir Geratti, no bairro Águas Claras.

Quando os bombeiros chegaram no local e constataram o incêndio, a equipe precisou pular um muro, de cerca de 3 metros, sendo necessário utilizar a mangueira para auxiliar na descida.

Rancho destruído no incêndio

Os bombeiros iniciaram o combate à distância até que o restante da equipe conseguisse acessar o local com o uso de escadas. Foram utilizados 4 mil litros de água para apagar o incêndio e realizar o rescaldo.

De acordo com o relatório dos bombeiros, as chamas iniciaram após o proprietário do imóvel atear fogo em folhas e papelão que estavam próximos ao rancho. O incêndio destruiu completamente o rancho e ainda causou danos na casa do vizinho.

