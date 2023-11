VÍDEO – Ruas alagadas são registradas em diversos bairros de Brusque

A chuva volumosa que atinge Brusque e toda Santa Catarina nesta semana segue provocando estragos. Nesta sexta-feira, 17, houve registros de várias ruas alagadas em diversos bairros, como Jardim Maluche, Águas Claras, Dom Joaquim, Guarani e Centro I.

Jardim Maluche

Em um dos pontos alagados na rua Victor Ademar Gevaerd, no bairro Jardim Maluche, o jeito encontrado pelas pessoas para se locomover foi com caiaques.

Um registro feito na tarde desta sexta-feira também impressiona pelo nível da água que chegou às janelas e portas de uma casa no bairro Jardim Maluche. Não há mais informações sobre os donos da residência.

Guarani

Já na rua General Osório, no bairro Guarani, mesmo com a via completamente alagada, o trânsito continua. Os pedestres, com água passando o tornozelo, se arriscam para se locomover.

Dom Joaquim

Há registros de alagamentos na rua Anna Heil, Dom Joaquim. A água já chegou a atingir as casas na via e tem gerado preocupação nos moradores.

Centro I

Na rua Moritz Germano Hoffmann, no bairro Centro I, próxima a avenida Beira Rio, também houve registro de alagamentos. Parte da via foi interditada pela Defesa Civil.

Arena Multiuso vira abrigo

A Arena Multiuso já está funcionando como abrigo provisório para a população que foi afetada por alagamentos e ocorrências relacionadas às chuvas desta sexta-feira, 17. O rio Itajaí-Mirim deve atingir o pico de 9,10 às 21h30. A última atualização da Defesa Civil, ao 19h15, marcava 8,76 metros.

Como conferir o nível da sua rua

A Defesa Civil montou uma relação com medidas preventivas necessárias para a população: levantar móveis para evitar danos, solte os animais que estão presos e se você possui comportas, instale-as para proteger sua propriedade. Em caso de necessidade, o abrigo da Arena Brusque está aberto para acolhimento.

Para conferir o nível de cota da sua rua, basta clicar aqui. Ao acessar o link, você será redirecionado para uma página que abre um mapa. Para localizar seu endereço, você deve buscar o ícone de lupa na parte superior esquerda da tela.

Após encontrar o endereço desejado, é necessário clicar no mesmo. A página será redirecionada automaticamente para o local da sua rua. Uma mesma rua pode apresentar mais de uma cota.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: