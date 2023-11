VÍDEO – Veja o momento em que mulher é resgatada após carro ficar preso dentro d´água na Beira Rio, em Brusque

A mulher, que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar ilhada dentro do carro no meio de um alagamento na avenida Beira Rio, não teve ferimentos graves, mas foi encaminhada para o hospital. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, 16.

As imagens, feitas pelo jornal O Município, mostram o carro com a água já perto da porta e depois a condutora, que não teve a identidade divulgada, caminhando com o auxílio de duas pessoas do Corpo de Bombeiros.

Assista o vídeo:

O caso

De acordo com testemunhas, a motorista seguia entre a rua Pomerode, no bairro Santa Rita, e a avenida Beira Rio, sem perceber que o nível do rio Itajaí-Mirim subiu e saiu da calha. Por causa da água, o carro parou de funcionar.

Pessoas próximas tentaram ajudar, mas a força da água impossibilitava que elas chegassem perto do carro e também da mulher conseguir abrir a porta do veículo para sair.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: