A Vidraçaria Azaléia/América é a campeã do Campeonato de Futebol Amador de Brusque em 2024, após uma goleada de 5 a 0 aplicada sobre o Mecânica do Japa na fria e chuvosa tarde deste sábado, 6, no estádio Maria Steffen. Jogando no campo do América, o time matou o jogo no primeiro tempo, com gols de Tom, Marcelo Quilder e Lang, enquanto Thiago Cristian e Bruno Nicoladelli marcaram na segunda etapa.

Com o resultado, a Vidraçaria Azaléia conquista seu terceiro título consecutivo. Em 2022, sob o nome América, venceu o Santos Dumont nos pênaltis na final no Augusto Bauer; em 2023, como Vidraçaria Azaléia e um combinado com o Santos Dumont, bateu a Abresc no campo do adversário, também nas penalidades máximas. Agora, junto do América, conquista o campeonato novamente.

Em 2024, a campanha foi invicta: oito vitórias, dois empates, 29 gols marcados e sete sofridos. Do outro lado, o Mecânica do Japa sofreu, na final, sua única derrota na competição.

Matando o jogo

A partida começou equilibrada, sem chances claras, mas com os dois times conseguindo finalizações sem grande perigo. Não demorou para a Vidraçaria Azaléia começar a ter o controle, por volta de 20 minutos.

Aos 33, após bola afastada pela zaga, Tom chutou firme, de primeira, e a bola morreu no canto direito de Niltinho.

Aos 35, Ijuí alçou a bola na área e o goleiro não conseguiu segurar. A bola sobraria com Carlinho Rech, que não esperava a falha, e a defesa da Mecânica do Japa afastou como pôde.

A Vidraçaria Azaléia dobrou a vantagem aos 38. Em cobrança de falta, Thiago Cristian alçou a bola na cabeça de Marcelo Quilder, que cabeceou com categoria no cantinho.

O Mecânica do Japa pareceu ter sentido o placar adverso e sofreu o terceiro gol dois minutos depois. Foi quase um replay. Desta vez, Tom cobrou falta e Lang foi quem subiu para cabecear. A bola foi no canto esquerdo de Niltinho, que só pôde ficar no golpe de vista.

Segunda etapa

Quando se esperava que o segundo tempo poderia ter o Mecânica do Japa se lançando em busca de uma reação, o que aconteceu foi o quarto gol da Vidraçaria Azaléia.

Aos cinco minutos, Niltinho errou a saída de bola e entregou nos pés de Marcelo Quilder. O atacante tentou o chute colocado, mas a bola bateu na trave. Ela voltou com Tassinho, que tentou sair jogando curto, mas Quilder interceptou, dividiu com Niltinho e a bola sobrou para Thiago Cristian, livre, fazer 4 a 0.

A partida se desenrolou sem grandes emoções. O Mecânica do Japa não conseguia ameaçar o gol adversário, e o Vidraçaria Azaléia aguardava o fim do jogo para comemorar. Aos 36, Niltinho recebeu bola recuada, mas furou o domínio e a bola passou rente à trave.

Aos 48, Siri partiu pela ponta esquerda, chegou à linha de fundo, cruzou e Bruno fechou a conta: 5 a 0.

Vidraçaria Azaléia/América 5×0 Mecânica do Japa

Campeonato de Futebol Amador de Brusque

Sábado, 6 de julho de 2024

Estádio Maria Steffen (Campo do América)

Vidraçaria Azaléia: Murilo; Dener (Waschington), Carlinho Rech, Lang, Tom (Erick); Rafa Paes (Valkenedy), João Vytor (Andrey); Thiago Cristian (Anderson Nazário), Ijuí (Siri); Marcelo Quilder (Silas) e Godo (Bruno Nicoladelli).

Técnico: José Novaes Neto

Mecânica do Japa: Niltinho; Luã (Erick), Tassinho, Gabriel, Natan (Jefinho); Caique (Felipe), Denis (Jocinei); Luizinho (Cleverson), Perreche; Iago (Erivelton) e Hudson (Darlei).

Técnico: Agenor Cipriano

Gols: Tom (33′-1ºt), Marcelo Quilder (38′-1ºt), Lang (39′-1ºt), Thiago Cristian (5′-2ºt) e Bruno Nicoladelli (26′-2ºt)

Cartões amarelos: Dener, Bruno Nicoladelli; Gabriel Hoepers

Arbitragem: Gabriel Scheuer, auxiliado por Vanderlei Matos e José Henrique.

