Infraestrutura completa

Os terrenos do Villa Hermon variam em tamanho, desde 240 m² até 1.174 m², com frentes a partir de 12 metros. Cada lote conta com matrícula individualizada e escritura imediata, facilitando a aquisição e a construção do lar dos sonhos.

“O loteamento está com as obras a todo vapor com prazo de entrega para junho de 2025. Porém, pelo ritmo do andamento da obra, será antecipado para o início do ano! Quando estiver pronta, a infraestrutura do condomínio oferecerá calçadas largas e arborizadas com 2 metros de largura e pavimentação em paver, assegurando segurança e qualidade de vida aos residentes”.

O Villa Hermon não só proporciona uma vida em harmonia com a natureza, mas também garante a conveniência do dia-a-dia com diversos serviços essenciais localizados a até 1 km da entrada do loteamento.

Entre as comodidades disponíveis nas proximidades estão escolas e creches, academias, supermercados, farmácias, hospitais, bancos, postos de gasolina, igrejas e opções de gastronomia.

“Os moradores do Villa Hermon podem desfrutar de manhãs tranquilas com o canto dos passarinhos e a vista para a área verde. O processo de terraplanagem do loteamento está 90% concluído, e infraestruta em andamento, o que representa um grande avanço na realização do empreendimento”, diz Carlos Henrique.

Além da qualidade de sua localização e padrão construtivo, o Villa Hermon se destaca pelo seu acesso único, que proporciona segurança adicional para as crianças brincarem com a tranquilidade desejada pelos pais.

“Com uma combinação perfeita de natureza, infraestrutura e conveniência, o Villa Hermon se posiciona como a escolha ideal para quem deseja viver com qualidade e bem-estar em Dom Joaquim. Por isso convidamos a comunidade para que venha, tome um café com a gente e apresente seus sonhos. Este é o melhor momento para o investidor e o cliente que deseja morar no Villa Hermon, realizar o melhor negócio. O plantão de vendas funciona de segunda a sábado, das 10h às 19h30.”, complementa o gerente.