Um dos principais nomes da história do MMA é Vitor Belfort. O brasileiro teve papel fundamental para que a modalidade caísse no gosto dos brasileiros, principalmente com o Pride e UFC.

Pelo caminho, ele teve diversos duelos de peso, mas o destaque foi o confronto verde e amarelo com Anderson Silva, quando o Spider ficou com o cinturão.

Porém, quando falamos do lendário duelo entre Vitor Belfort x Anderson Silva, o Fenômeno afirma que se tivesse a chance de uma revanche, venceria o compatriota.

Vitor Belfort afirma que venceria Anderson Silva em nova luta

Na chamada “Luta do Século”, o embate entre Vitor Belfort e Anderson Silva durou apenas três minutos, já que o Spider acertou um chute frontal, no queixo. Em seguida, Belfort foi para o chão e levou diversos golpes, resultando na interrupção do combate.

Porém, o Fenômeno concedeu entrevista e destacou que foi um golpe de sorte de Anderson. Ao ESPN Knockout, ele disse que venceria nove de 10 duelos com o Spider.

“O Anderson só tinha uma chance, que era acertar aquele chute. No Boxe e no chão eu era bem superior a ele, mas não consegui executar. Foi ele quem lutou melhor. Por isso que não teve revanche. Acho que se lutasse dez vezes, eu ia perder aquela e ganhar outras nove”, disse Vitor Belfort.

Ambos fora do UFC, os fãs especulam uma possível revanche no boxe, mas não existe nada marcado, apenas boatos nas redes sociais.

Belfort criticou salários de Poatan e Jon Jones

Vitor Belfort também falou sobre o UFC na atualidade e, segundo ele, Jon Jones e Poatan não recebem a remuneração que merecem. Inclusive, o Fenômeno fez uma comparação com McGregor.

“O Jon Jones não ganha o que deveria ganhar, é mal pago. O Poatan é muito mal pago. Esse é o problema. A gente acha que estão ganhando o que deveria, mas não estão. Porque o sistema é corrupto. Se o Conor McGregor voltar amanhã, vai ganhar 7 vezes mais que todo mundo está ganhando. É justo? Vindo de 6 derrotas. Se ele voltar, vai ganhar mais que todo mundo”, disse Belfort.

O brasileiro ainda completou falando que hoje em dia o trash talking, que são as provocações, elevam o interesse na luta, o que requer cuidado.

“As pessoas querem pão e circo. Mas tem como você fazer trash talking e virar jogador de basquete? Virar um nadador? Mas tem como virar um lutador. Hoje virou um circo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está alimentando”, finalizou.

No mundo do MMA Vitor Belfort teve 41 duelos no seu cartel geral, onde saiu com a vitória em 26 oportunidades, 18 delas por nocautes. Além disso, também houve 14 derrotas e um No Contest.



Foto: Prateek Katyal