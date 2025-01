Se você está se perguntando se o casamento com um cidadão americano ou residente permanente legal (portador do Green Card) resultará em cidadania, a resposta é sim; eventualmente. O caminho para a cidadania americana por meio do casamento leva alguns passos e vários anos. No entanto, com trabalho duro e dedicação ao objetivo, você pode obter a cidadania americana! Continue lendo para obter uma compreensão básica das etapas envolvidas em se tornar um cidadão americano por meio do casamento.

Passos para se tornar um cidadão dos EUA por meio do casamento

Etapa 1: Solicite um Green Card de Casamento

O primeiro passo no caminho para a cidadania americana por meio do casamento é obter um Green Card de casamento. Para obter um Green Card de casamento, você precisará ser casado com um dos seguintes:

Um cidadão dos EUA

Um residente permanente legal dos EUA

Se você estiver localizado dentro dos EUA com um visto de não imigrante (como H-1B), você pode solicitar um Green Card de casamento por meio de um processo chamado Adjustment of Status (AOS). O processo AOS envolve o preenchimento do Formulário I-130, Formulário I-864 e Formulário I-485 com o United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Se você estiver localizado fora dos EUA buscando entrada, você solicitará um Green Card de casamento por meio de um processo chamado processamento consular. Este processo é conduzido por uma embaixada ou consulado dos EUA em seu país de origem. Você precisará preencher o Formulário I-130 e o Formulário I-864 com o USCIS e preencher o Formulário DS-260.

Etapa 2: Receba o Green Card de Casamento

Os Green Cards baseados em casamento são emitidos em um dos dois tipos de categorias de visto de imigrante:

Parente imediato (visto IR-1)

Preferência familiar (visto F2A)

Depois de receber um Green Card em qualquer uma dessas categorias, você deve esperar pelo menos três anos antes de solicitar a cidadania.

Etapa 3: Solicitar Naturalização (Cidadania)

Você verá frequentemente a palavra “naturalização” em referência à cidadania dos EUA. Este termo se refere ao processo de se tornar um cidadão dos EUA.

Após o período de três anos, os indivíduos que aderiram a todos os termos e condições do Green Card de casamento podem começar o processo de naturalização. Se esse critério for atendido, o indivíduo pode registrar o Formulário N-400, Pedido de Naturalização, no USCIS.