Depoimentos

“Trabalho com a VTL-E Brasil e Vertical Peças para Empilhadeiras desde que abriram as empresas. Estamos com uma forte parceira no atendimento de equipamentos, com respostas de ação rápidas. Eles deixam o pessoal sempre com equipamentos em dia e têm disponibilidade de atender todas as peças necessárias. É ótimo trabalhar com essa equipe”, diz Paulo Krueger, proprietário da SOMOV, de Timbó (SC).

“A VTL-E Brasil é nossa parceira desde 2021, e posso dizer que o atendimento deles é exatamente o que procuramos em um fornecedor. Agilidade, proatividade e sempre buscando ofertar a opção que mais pode economizar tempo e dinheiro para nossa empresa! Estamos muito satisfeitos com o trabalho deles, e recomendo para todas as empresas!”, diz Marcos Ferreira, da Viposa S/A.