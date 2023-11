Seguindo sua trajetória de crescimento desde sua fundação há seis anos, a William Imóveis inaugurou uma nova unidade no Centro de Brusque, mais precisamente no Archer Boulevard. O espaço é amplo e moderno, oferecendo aos clientes um atendimento ainda mais confortável, e como sempre, de forma humana e personalizada.

“Foi um crescimento que não conseguimos conter. Temos uma grande e crescente demanda, a qual precisa ser atendida, principalmente no setor de vendas”, destaca o CEO e proprietário da empresa, William Figueiredo da Silva.

A William Imóveis oferece soluções imobiliárias para locação, compra, venda, permuta e investimento.

A empresa tem o lema de que todo cliente que os procura com uma necessidade, encontrará uma equipe disposta a entregar sempre o melhor resultado. “A moradia deve ser um porto seguro e queremos que ela seja uma bênção e não uma preocupação. Sabemos conduzir desde o início para fazer as negociações e trazer tranquilidade e segurança aos nossos clientes”.

Um dos diferenciais da William é ser uma empresa com propósito. Além das soluções imobiliárias, existe a preocupação também de potencializar as pessoas que fazem parte do time. “Temos que fazer as coisas de dentro para fora”, resume. Aqui nós transformamos sonhos em realidade, asseguramos um futuro sólido e oportunizamos grande crescimento exponencial em nosso segmento.

William destaca que o mercado imobiliário tem uma blindagem contra as variações da economia, mas reforça que, durante a trajetória da empresa, passou a entender que além de um negócio, o trabalho da empresa também traz prosperidade e pode mudar a vida das pessoas.

“Levei para um pai a oportunidade de um investimento imobiliário para realizar o sonho do filho de estudar medicina. Ele não teria a condição de pagar a parcela de uma faculdade, mas de um imóvel sim. Em poucos anos, o valor do imóvel quase dobrou. Através dessa oportunidade, em breve teremos um novo médico na sociedade. É um ciclo virtuoso. Levamos prosperidade para as pessoas através dos imóveis”, exemplifica.