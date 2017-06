Workshop Mulheres Equilibristas será realizado no próximo mês em Brusque

Carreira, família e sonhos. Os três pilares que muitas mulheres desejam manter em equilíbrio para alcançarem a realização pessoal. Tarefa nada fácil. A falta de movimento de um dos três pode fazer desabar os outros dois. Como conciliar? Para essa grande problemática há uma solução, preconiza Adriana Loch, coach que irá proferir o workshop Mulheres Equilibristas, em Brusque, no sábado, 29 de julho. O evento ocorre no Hotel Innovare, em Brusque, das 8h às 21h.

Adriana explica que a imersão será repleta de momentos agradáveis, leves e cheios de aprendizado. Com a ajuda de jogos, filmes, trocas de ideias, auto avaliações e atividades, a proposta é que as mulheres presentes saiam do encontro sabendo em qual momento da vida deve priorizar cada um dos três quesitos citados anteriormente. “Saberão também fazer escolhas conscientes e diminuirão a sensação de culpa. Essas escolhas serão transformadas em objetivos e identificados meios para atingi-los”, ressalta.

Promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas (Sebrae) de Brusque, em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Brusque (SIMMEBr), Mulheres Equilibristas foi um grande sucesso na última vez em que esteve no município, em março deste ano. Para esta edição, serão 12 horas voltadas às mulheres que desejam protagonizar sua história de vida, serem ainda mais felizes e realizadas. “Uma experiência reveladora, onde o conteúdo é humanizado e fácil de ser aplicado”, conclui a palestrante.

O workshop Mulheres Equilibristas tem um investimento de R$ 790, parcelados em até cinco vezes no cartão. O Sebrae Brusque fica na Rua Paes Leme, 111, no Centro. Mais informações: 3351-3701.