10° Encontro de Carros Antigos de Brusque acontece neste fim de semana

Entre sábado, 2, e domingo, 3, acontece o 10º Encontro de Autos Antigos de Brusque, promovido pelo Brusque Car Club, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. O encontro de automóveis antigos é destinados para carros (clássicos, custom, hot rod’s, air

cooled’s, quadrados), caminhões, motos e bicicletas antigas.

O evento contará também com mercado de pulgas com peças para veículos antigos, antiguidades, miniaturas, decorações vintage, além de apresentações de bandas. O encontro acontece das 10h às 19h, com entrada gratuita.

O estacionamento e a praça de alimentação estarão abertos durante todo o dia. Mais informações pelo telefone 999-1034-948, falar com Charles, ou no evento no Facebook.