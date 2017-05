11% dos moradores de Joinville se locomovem de bicicleta

Sem chance

Com garantidos 30 deputados em sua base, é zero a chance de ser aprovado pedido de impeachment do governador Raimundo Colombo na Assembleia Legislativa, pelo menos por ora. Enquanto a situação exibe um misto de tranquilidade e covardia, a oposição está sabendo usar todo o direito que tem de fazer o devido barulho.

Avestruz

Um dos condutores da inclusão do advogado Alex Heleno Santore, sem atender aos requisitos objetivos na lista sêxtupla da OAB-SC para a 84ª vaga de desembargador do TJ-SC, depois de toda repercussão negativa, esqueceu a Conferência Estadual dos Advogados, que começou ontem em Criciúma. Estrategicamente, vazou para os EUA. “Bancou avestruz”, como se diz no jargão popular. No Dicionário Aulete a expressão significa “fingir que não vê dificuldades ou perigos; deixar de enfrentá-los, fazendo-se alheio”.

Investimento

Quem visita Brusque se espanta com o imenso terreno e instalações abandonadas da falida Companhia Industrial Schlösser, Centro da cidade. A imagem vai mudar em breve. A área de 60 mil m2 foi comprada pela Havan, por R$ 25 milhões. A ideia do empresário Luciano Hang é muito boa: instalar um espaço multiuso com prioridade para assuntos relacionados à cultura e serviços, unindo entretenimento e gastronomia.

Anarquia

A catarinense de Videira e senadora pelo PCdoB do Amazonas, Vanessa Grazziotin, com sua habitual histeria, liderou o verdadeiro circo em que se transformou, tristemente, a reunião, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, terça-feira, em que seria lido relatório da reforma trabalhista. Foi uma senha para o vandalismo que tomou conta da Esplanada dos Ministérios ontem à tarde.

Duas rodas

Enquanto a maioria das grandes e médias cidades de SC hesita no quesito, Joinville segue firme para transformar a bicicleta em meio de locomoção de boa parte da população, conforme extensa reportagem da Folha de S. Paulo. Atualmente, 11% dos 570 mil habitantes se deslocam com bicicletas. A meta é chegar a 20% nos próximos oito anos na cidade, que tem hoje 156 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas. Joinville tem cerca de 250 mil bicicletas e 380 mil veículos.

Se pega…

Foi aprovado na Assembleia Legislativa projeto que cria um precedente muito perigoso: estabelece um valor mínimo (equivalente à média de repasses de 2014, 2015 e 2016) para atender as Apaes, que assim ficam imunes a eventuais quedas na arrecadação do Fundo Social, que as subsidia. Em 2015 elas receberam R$ 30 milhões, que caíram para R$ 23 milhões em 2016, devido à crise econômica. Se esse critério for aplicado em outros casos semelhantes, não haverá caixa que pague. Se há sacrifícios a fazer, que todos façam. Com todo respeito.

Armas pela vida

Autor do projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento, o deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) lidera movimento para pautar a matéria no plenário. Ele também comandará o lançamento, dia 31, da Frente Parlamentar Armas Pela Vida, que defende critérios mais razoáveis para a compra, posse e porte de armas e munições no Brasil.

Descompromisso

Sem compromisso maior com a inclusão social, o que faz a Prefeitura de Chapecó? Por decreto, suspendeu a aplicação da legislação federal e estadual e das normas técnicas da ABNT sobre acessibilidade para microempresas e empresas de pequeno porte no município. O resultado foi o esperado: o decreto foi declarado inconstitucional, em ação proposta pelo MP-SC.

Boicote

É um absurdo o que circula nas redes sociais, com pessoas pedindo que os consumidores façam um boicote aos produtos JBS. Punir o empregado pelo crime do patrão? Não é e não seria justo. Em SC milhares de pessoas perderiam o emprego, com outras consequências indiretas.

Farol

Antes do Natal deste ano o governo estadual promete que estará todo asfaltado o acesso ao histórico Farol de Santa Marta. A ordem de serviço foi liberada. O prefeito de Laguna, Mauro Candemil, lembra que para chegar até aquele momento, anteontem, foram superadas nada mais nada menos que 32 condicionantes ambientais e olhe que entre elas os ambientalistas de bar e passeada não encontraram nenhuma rã ameaçada de extinção.

DETALHES