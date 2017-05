Ministério da Saúde veta mudança na UPA 24 horas

Um dos pontos centrais do planejamento estratégico traçado pela Secretaria de Saúde foi negado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 23. O prédio da Unidade Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, localizado no Santa Terezinha, não poderá ser usado para outro fim no município.

A informação foi repassada ao prefeito Jonas Paegle e ao vice-prefeito Ari Vequi em reunião com o ministro interino da Saúde, Antônio Carlos Figueredo Nardi, em Brasília. Ele justificou que o Tribunal de Contas da União (TCU) não permite esse tipo de mudança.

No entanto, o governo federal oferece a possibilidade de reenquadrar a estrutura da UPA 24h, para que seja mais simples e mais barata. Essa opção é, no momento, a mais viável para não onerar tanto a prefeitura.

“Tínhamos que dar um ponto final nesse caso da UPA. Por meio da reunião com o ministro interino e com a equipe técnica, vamos fazer o inventário da obra, finalizá-la e seguir a nova portaria da ministério. Tenho certeza que com a abertura dessa UPA vamos proporcionar um atendimento melhor à população”, afirma Vequi.

A negativa coloca em xeque uma das principais ações previstas pelo secretário de Saúde de Brusque, Humberto Fornari: o Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps).

Fornari anunciou, no início do ano, que gostaria de usar o prédio da UPA 24 horas para implantar o Ciaps, que integraria todos os Caps da cidade. Com isso, esperava desocupar outros imóveis e economizar em aluguel.

“O plano B é viabilizar o Ciaps em outra construção”, afirma o secretário. A criação dos pronto atendimentos nos bairros, projeto para descentralizar esse serviço no município, também fica pendente depois da negativa do Ministério da Saúde.

Segundo o secretário, não há porquê implantar os pronto atendimentos nos bairros se a UPA terá de funcionar por obrigação do governo federal. Essa alternativa não agrada a prefeitura porque manter a unidade custa, em média, R$ 1,4 milhão por mês – valor que a administração afirma não ter em caixa.

“Não temos [como bancar], até pela dificuldade de contratação de pessoal”, afirma Fornari. A prefeitura já está no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de acordo com o secretário, e seria difícil financeiramente contratar oito médicos, como determina o governo federal para a UPA 24h.

Fornari afirma que a situação é “preocupante”. Amanhã, haverá reunião entre secretários, prefeito e vice, na qual um dos temas a serem tratados será a UPA 24h. A prefeitura analisará juridicamente se é possível devolver o dinheiro para a União e manter o prédio fechado ou se existem outras alternativas.