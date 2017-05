Pastoral da Família realiza aconselhamento familiar para casais de Brusque

A Pastoral Familiar da Paróquia São Luis Gonzaga, do Centro de Brusque, realiza desde março um serviço voluntário de aconselhamento familiar. O objetivo é ouvir casais que passam por algum tipo de conflito e auxiliá-los a resolver o problema da melhor maneira possível.

O atendimento, totalmente sigiloso e anônimo, é aberto à população brusquense, independente de religião, desde namorados até casais de segunda união. Agendamentos devem ser feitos na secretaria paroquial da matriz.

Os coordenadores da pastoral, o casal Dorival Oliveira e Jacinta Voltolini, a Tita, contam que a ideia surgiu a partir da formação com um grupo de Joinville, que realiza há alguns anos o aconselhamento com sucesso.

A partir disso foi realizado uma formação em Brusque, incentivada pelos orientadores – padre Adilson Colombi e padre Magnos José Baron Caneppele – e desde março começou-se a atender as famílias.

Neste período já foram atendidos 20 casais, sendo que 80% acabam retornando para um segundo aconselhamento. Os principais conflitos são de ordem financeira, seguido de dificuldade no relacionamento com os filhos, na sua maioria, adolescentes.

“Temos conflitos familiares de toda a ordem, mas o que prepondera é a questão financeira, principalmente o desemprego. Não tivemos nenhum registro de adultério”, afirma Oliveira.

Ele destaca que o ideal seria não precisar oferecer esse serviço, porém, as pessoas os procuram para isso, e os voluntários sentem-se felizes em poder desempenhar o seu papel e escutar esses casais. Geralmente, segundo ele, é um dos cônjuges que primeiramente procura ajuda, e depois os dois começam a participar.

“Temos dez voluntários da pastoral preparados para exercer essa atividade, não temos nenhuma restrição de religião ou se é participante ou não da nossa paróquia, o nosso objetivo é buscar devolver a paz a essas famílias e ajudá-las a viver melhor”.

Para o padre Magnos, pároco da igreja, bom mesmo seria se nenhuma família precisasse deste atendimento. No entanto, há casos que precisam deste apoio da pastoral. Ele explica que dependendo a situação, o casal é encaminhado a conversar com psicólogo ou com o padre.

“Nós buscamos solucionar junto a eles esse problema, sentamos com as famílias, escutamos, acolhemos, para tentarmos orientar a encontrar o caminho mais viável. É aberto para toda a população, até porque qualquer ajuda é bem-vinda”.

Agendamento

Os casais que quiserem realizar um atendimento devem agendar horário na secretaria paroquial da paróquia São Luis Gonzaga, pelo telefone 3351-1258. Os encontros acontecem nas quintas-feiras, em três horários: das 8h às 10h, 15h às 17h e 19h às 21h.