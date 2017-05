Brusquenses participam de prova com mais de 300 km

Dois brusquense decidiram aceitar um dos maiores desafios do Brasil em termos de corrida de aventura. Será o Haka Expedition, a prova mais extensa realizada por um grupo brasileiro de organização de competições. Jeferson Prete e Fabiano Zimmermann viajam no próximo mês até Ilha Comprida, município do litoral paulista que sediará a competição, com o objetivo de completar 300 quilômetros percorridos entre mountain bike, remo, trekking – caminhada em terrenos de difícil acesso – e rapel.

Prete e Zimmermann serão os únicos brusquenses na competição, e um dos poucos catarinenses. Apenas uma dupla de florianópolis também representará o estado em Ilha Comprida. O evento será disputado entre 15 e 18 de junho e é realizado pela equipe brasileira Haka Race.

Prova extrema

Ultramaratonista e calejado em provas desafiadoras, Prette acredita que a Haka Expedition terá dificuldades excepcionais. Isso porque na grande maioria das competições em que participa não conta com algumas peculiaridades do evento em Ilha Comprida, como no caso do remo. “A gente tem noções de remo, mas durante a prova será muito longo, mais de 60 km. Isso sem contar que nós remaremos no rio e no mar”, diz.

A troca de modalidades e os longos percursos em cada prática exigirão muito dos atletas participantes. Somente o rapel terá 90 metros, uma altura que impressionou os competidores de Brusque. “É a maior altura que competirei. O máximo que já subi foi em um rapel de 30 m”, completa Prette.

Mesmo diante das adversidades, Prette e Zimmermann são audaciosos dentro da prova. Eles querem encerrar os 300 km em 30h. “O objetivo é completar em 30h, no máximo 35h. Para isso nós já decidimos que não vamos dormir, vai ser direto”. Em 2016, grande parte dos competidores não completou a prova dentro do prazo máximo, que é de 50h.

Como será o trajeto por modalidade:

131 km de mountain bike

60 km de remo

106 km de trekking

90 m de rapel

Como será o trajeto discriminado:

41 km de mountain bike

31 km de trekking

28 km de remo

22 km de trekking

9 km de remo

25 km de trekking

59 km de mountain bike

28 km de trekking

26 km de mountain bike

90 m de rapel

5 km de mountain bike